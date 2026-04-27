Governadores bolsonaristas evitam apoio público a Flávio Bolsonaro

247 - Governadores alinhados a Jair Bolsonaro (PL) têm evitado demonstrar apoio público à pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) nas redes sociais, evidenciando baixa mobilização digital em torno do senador, mesmo diante de cobranças internas do grupo político, segundo levantamento do jornal O Globo.

A apuração analisou publicações desde janeiro nos perfis oficiais de governadores e ex-governadores ligados ao bolsonarismo e identificou que são raras as manifestações explícitas de apoio ao pré-candidato, cenário que contrasta com a pressão recente de Carlos Bolsonaro (PL), que cobrou maior engajamento de lideranças do campo conservador.

Entre os nomes avaliados estão Jorginho Mello (SC), Tarcísio de Freitas (SP), Celina Leão (DF), Otaviano Pivetta (MT) e Eduardo Riedel (MS), além de Cláudio Castro (RJ), Mauro Mendes (MT), Ibaneis Rocha (DF) e Wilson Lima (AM), que deixaram recentemente seus cargos para disputar eleições. O levantamento mostra que apenas o governador catarinense mantém alguma regularidade nas menções ao senador.

Mesmo sendo o principal aliado, Jorginho Mello publicou apenas três conteúdos de apoio direto a Flávio Bolsonaro em 2026. Em uma das postagens, classificou o senador como “moderado” e “capaz de conversar com todos e unir a direita”, alinhando-se à estratégia de campanha que tenta ampliar o alcance do pré-candidato.

Nos demais casos, o apoio é ainda mais discreto ou inexistente. Celina Leão não fez publicações promovendo a candidatura, mencionando Flávio apenas ao comentar o cenário político em entrevista: “Tenho certeza que Flávio e Michelle vão fazer um diálogo para trazer essa unidade”.

Tarcísio de Freitas, que chegou a ser cogitado como possível candidato à Presidência, aparece ao lado de Flávio em apenas uma publicação colaborativa nas redes sociais do senador, divulgada em fevereiro. No conteúdo, o parlamentar afirmou: “vamos estar juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros”.

Já Ibaneis Rocha e Wilson Lima não registraram qualquer menção ao pré-candidato no período analisado. Mauro Mendes e Otaviano Pivetta só passaram a citar Flávio após críticas públicas feitas por Carlos Bolsonaro, durante agenda do senador no Mato Grosso.

Na ocasião, Mauro Mendes escreveu: “Hoje tivemos a honra de receber o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, candidato da direita e indicação direta do presidente Jair Bolsonaro, a quem sou e sempre serei fiel”. Pivetta, por sua vez, publicou: “Recebendo o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro em Mato Grosso. Seja bem-vindo ao nosso estado”.

No Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel compartilhou encontro com o senador ao tratar de propostas voltadas ao agronegócio, referindo-se a ele como “próximo presidente do Brasil”. Cláudio Castro, por outro lado, fez apenas uma publicação de apoio após deixar o governo do Rio de Janeiro.

O levantamento indica ainda que a maior parte das postagens desses governadores permanece centrada em manifestações de apoio a Jair Bolsonaro ou em críticas ao governo federal, sem direcionamento direto à promoção da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, evidenciando uma articulação ainda limitada no ambiente digital.