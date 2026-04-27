Lula e Flávio Bolsonaro empatam em rejeição, indica pesquisa BTG/Nexus

247 - O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) apresentam níveis semelhantes de rejeição entre os eleitores brasileiros, segundo pesquisa BTG/Nexus. O levantamento também mostra que Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) ainda são pouco conhecidos por parcela significativa da população, o que impacta seu desempenho eleitoral.

De acordo com o estudo realizado pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados em parceria com o BTG Pactual, os dois principais nomes da polarização política nacional registram patamares próximos de rejeição no eleitorado .

Os dados indicam que 48% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum em Lula, enquanto o mesmo percentual é registrado por Flávio Bolsonaro.

Além da rejeição, a pesquisa também avaliou o grau de conhecimento dos eleitores sobre outros possíveis candidatos. Nesse aspecto, Romeu Zema e Ronaldo Caiado se destacam por apresentarem níveis elevados de desconhecimento. No caso de Zema, 35% dos entrevistados afirmam não conhecê-lo, enquanto Caiado registra índices próximos, chegando a cerca de 39%.

Os números indicam que, embora apareçam como alternativas no campo da direita, ambos ainda enfrentam o desafio de ampliar sua visibilidade nacional. Esse fator pode limitar seu potencial competitivo em um eventual segundo turno, especialmente diante de figuras mais consolidadas no debate político.

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada por telefone entre os dias 24 e 26 de abril de 2026, com 2.028 eleitores em todo o país. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01075/2026.