Vídeo divulgado pelo PT vincula Flávio Bolsonaro ao caso Master

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou um vídeo em que vincula Flávio Bolsonaro ao caso envolvendo o banco Master. Segundo informações publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o material foi apresentado neste domingo (26), durante o 8º Congresso Nacional do PT, em Brasília, e passou a circular em redes sociais tanto entre apoiadores petistas quanto bolsonaristas.

No vídeo, o narrador utiliza o termo “bolsomaster” para se referir ao caso e afirma que Flávio Bolsonaro teria recebido uma mansão avaliada em R$ 6 milhões na capital federal como parte de um esquema. A gravação também menciona outros episódios envolvendo o senador, como investigações passadas e acusações relacionadas à sua atuação política.

Em outro trecho, o material cita o banqueiro Daniel Vorcaro, responsável pelo banco Master, e afirma que ele foi autorizado a operar a instituição em 2019, durante o governo Jair Bolsonaro. O vídeo também menciona doações eleitorais feitas por Fabiano Zettel, ligado ao banco, para campanhas políticas.

A assessoria do senador reagiu às acusações por meio de nota oficial, afirmando que as afirmações feitas no vídeo são “ilações frágeis, sem base factual consistente”.

Durante o congresso do PT, o caso chegou a ser debatido, mas não foi incluído no documento final com diretrizes para as eleições de 2026. Segundo o presidente do partido, Edinho Silva, o tema foi discutido internamente, assim como outras questões, mas acabou ficando de fora da versão final do texto.