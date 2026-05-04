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      Correia diz que Zema pretende colocar o “mercado para regular salário de aposentado”

      O deputado recordou propostas polêmicas defendidas pelo pré-candidato ao Planalto

      Rogério Correia e Romeu Zema (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados | Gil Leonardi/Imprensa MG)

      247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou propostas atribuídas ao pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) e recordou algumas propostas polêmicas defendidas pelo ex-governador de Minas Gerais. 

      “Todo dia uma grande ideia de gerico do Zema. É trabalho infantil, jornada de 12 horas, trabalho análogo a escravidão e agora quer tirar dignidade de quem trabalhou a vida inteira, colocando o mercado para regular salário de aposentado”, afirmou.

      O deputado também reforçou sua avaliação sobre a linha política do pré-candidato ao Planalto. “Não liga pro trabalhador, só pro andar de cima”. “Tá confirmado: é pré-candidato à Presidência da República do Mercado!”, escreveu Correia.

      Declarações sobre aposentadorias e infantil

      A crítica ocorre após declarações de Romeu Zema em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibido no domingo (3). Na ocasião, o pré-candidato afirmou que o país não teria condições de conceder aumentos reais aos aposentados. “Não podemos estar dando (sic) ganhos reais, de forma alguma, para quem está aposentado, na minha opinião é algo que o Brasil hoje não comporta”, disse.

      Zema também gerou controvérsia ao comentar o tema do trabalho infantil no Dia Mundial do Trabalho, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Ele defendeu maior flexibilidade para atividades laborais envolvendo jovens. “Infelizmente, no Brasil, se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Eu sei que o estudo é prioritário. Mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que estão ao alcance dela”, afirmou.

      O pré-candidato também comparou a realidade brasileira com outros países. “Aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança trabalha entregando jornal, recebe não sei quantos centavos por cada jornal entregue., no tempo que ela tem. Aqui é proibido, está escravizando a criança. Então, é lamentável", declarou.

      Intenções de voto

      A pesquisa Datafolha divulgada em 11 de abril indica um quadro de disputa com vantagem do presidente Lula, seguido por Flávio Bolsonaro. O petista registrou 39% das intenções de voto, e o político da extrema direita, 35%. Conforme as estatísticas, Ronaldo Caiado teve 5% e Zema com 4%. O levantamento ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre 7 e 9 de abril e foi registrado no TSE sob o número BR-03770/2026.

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