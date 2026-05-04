TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Alckmin critica taxa de juros alta e defende modelo de inflação do Fed, que exclui energia e alimentação

      "Deveríamos verificar o modelo do Fed, que exclui energia e alimentação da análise da inflação para definição da taxa de juros", disse o vice-presidente

      Geraldo Alckmin, 4 de maio de 2026 (Foto: André Neiva / Flickr Vice-Presidência da República)

      247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta segunda-feira (4) que o Brasil deveria considerar o modelo adotado pelo Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, para definir a meta de inflação. A declaração foi feita durante evento na Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, informa o jornal Folha de São Paulo.

      Alckmin voltou a criticar o nível atual da taxa de juros no país. "O problema que nós temos é essa taxa de juros absurdamente alta. Nós deveríamos verificar o modelo do Federal Reserve, que exclui energia e alimentação da análise da inflação para definição da taxa de juros", afirmou.

      Modelo do Fed

      O vice-presidente se referiu ao uso de indicadores que desconsideram itens mais voláteis, como alimentos e energia, prática adotada pelo Fed ao acompanhar o núcleo do índice de preços para gastos de consumo pessoal.

      Alckmin já havia defendido proposta semelhante anteriormente. Em março do ano passado, ele afirmou que a exclusão desses itens deveria ser avaliada pelo Banco Central. "Eu acho que é uma medida inteligente a gente realmente aumentar o juro naquilo que pode ter mais efetividade na redução da inflação", declarou na ocasião.

      O comentário foi feito durante o lançamento da pesquisa Swedish Business in Brazil 2026. O levantamento apontou que empresários suecos que atuam no país têm como principais preocupações os juros elevados, a inflação e a instabilidade política.

      Juros e guerra

      Durante o evento, Alckmin também disse que a taxa de juros no Brasil apresenta queda, mas em ritmo abaixo do esperado. "Era para estar numa queda mais acentuada, mas a guerra trouxe um fato que se sobrepôs. Nós não temos como parar a guerra, mas devemos minimizar os seus efeitos", afirmou.

      O vice-presidente associou a preocupação com os juros ao lançamento de iniciativas do governo federal. Entre elas, o programa Desenrola 2.0, voltado à renegociação de dívidas. "A taxa de juros é absurda, então o Desenrola é necessário. Vai ajudar as famílias, com a possibilidade de desconto de até 90%. Vai garantir juros mais baixos, de 1,99%, e atende também pequenas empresas", disse.

      Move Brasil

      Alckmin também mencionou o programa Move Brasil, com R$ 21,1 bilhões em crédito, e a redução de impostos sobre diesel e energia como medidas voltadas à melhoria do ambiente econômico. A pesquisa divulgada pela Câmara de Comércio Sueco-Brasileira indica ainda que 63% das empresas suecas no Brasil esperam ampliar compras de fornecedores europeus com a implementação do acordo comercial.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Artigos recomendados

      ‘Flávio Bolsonaro quer governar para os ricos e para os banqueiros’, denuncia Lindbergh
      Petróleo dispara com escalada de ataques do Irã no golfo
      Em meio à guerra no Irã, Brasil bate recorde de produção de petróleo
      Embraer assina contrato de venda de cargueiros militares para os Emirados Árabes
      Wellington Dias afirma que Flávio Bolsonaro bateu no teto das pesquisas

      Mais da editoria Economia

      Petróleo dispara com escalada de ataques do Irã no golfo
      Em meio à guerra no Irã, Brasil bate recorde de produção de petróleo
      Embraer assina contrato de venda de cargueiros militares para os Emirados Árabes
      Governo Lula vai liberar até R$ 8,2 bi do FGTS para pagar dívidas no Desenrola 2.0
      Desenrola 2.0 do governo Lula limpará dívidas de até R$ 100

      Acompanhe as
      últimas notícias