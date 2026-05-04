Petróleo dispara com escalada de ataques do Irã no golfo

Reuters - Os preços do petróleo subiram cerca de 6% nesta segunda-feira, com o Irã intensificando os ataques aos Emirados Árabes Unidos e a navios no Golfo Pérsico nas últimas 24 horas, a escalada mais séria desde que um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã entrou em vigor no início de abril.

Os contratos futuros do Brent subiram US$6,27, ou 5,8%, para fechar a US$114,44 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu US$4,48, ou 4,4%, para fechar a US$106,42.

O Irã atingiu vários navios no Estreito de Ormuz nesta segunda-feira e incendiou um porto de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, enquanto a tentativa do presidente Donald Trump de usar a Marinha dos EUA para liberar a navegação provocou a maior escalada da guerra desde que um cessar-fogo foi declarado há quatro semanas.

Os Emirados Árabes Unidos disseram que suas defesas aéreas estavam combatendo ameaças de mísseis e drones na noite desta segunda-feira, enquanto os bombeiros lutavam contra um incêndio em uma importante zona da indústria petrolífera após um ataque de drones que, segundo as autoridades, teria sido originado do Irã.

As forças armadas dos EUA disseram que destruíram seis pequenas embarcações iranianas e interceptaram mísseis de cruzeiro e drones iranianos disparados por Teerã, na tentativa de frustrar um novo esforço naval dos EUA para abrir a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Enquanto isso, a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã divulgou um mapa que, segundo ela, expandia as áreas controladas pelo Irã perto do Estreito de Ormuz para incluir os portos de Fujairah e Khorfakkan, nos Emirados Árabes Unidos, bem como a costa do emirado de Umm Al Quwain, nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com agências de notícias iranianas.

Cerca de 20% dos suprimentos globais de petróleo e gás natural liquefeito passavam pelo estreito antes de os EUA e Israel lançarem ataques contra o Irã em 28 de fevereiro.

"O petróleo permanecerá acima de US$100 e os preços da gasolina nos EUA chegarão a US$5 o galão até junho... sem um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz", disseram analistas da consultoria Eurasia Group em uma nota. Os motoristas da Califórnia já estavam pagando US$6 por galão de gasolina.

No início do dia, as forças armadas dos EUA disseram que dois navios mercantes norte-americanos haviam atravessado o estreito, sem informar quando. O Irã negou que tenha havido qualquer travessia.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Ahmad Ghaddar em Londres; reportagem adicional de Florence Tan e Sudarshan Varadhan)