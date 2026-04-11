Lula lidera no 1º turno e empata com Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema no 2º, indica Datafolha

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em situação de empate técnico em cenários de segundo turno das eleições, segundo pesquisa Datafolha, que indica perda de vantagem diante de adversários como Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). O levantamento revela um cenário de maior equilíbrio na disputa e reforça a tendência de polarização na corrida eleitoral, conforme dados divulgados pela Folha de São Paulo.

De acordo com a pesquisa, Lula registra 45% das intenções de voto contra 46% de Flávio Bolsonaro, configurando empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Em confrontos com Caiado e Zema, o presidente marca 45%, enquanto ambos aparecem com 42%, também em empate técnico. O instituto ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 de abril, com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.

O levantamento é o primeiro após a consolidação de pré-candidaturas, incluindo a entrada oficial de Ronaldo Caiado na disputa pelo PSD. O governador de Goiás foi o que mais avançou em relação à rodada anterior, reduzindo a diferença para Lula em oito pontos. Já Flávio Bolsonaro apresentou crescimento de três pontos, enquanto Romeu Zema aparece pela primeira vez no cenário de segundo turno.

Os dados também indicam que a disputa tende a caminhar para um segundo turno, considerado o cenário mais provável neste momento. Quando considerados apenas os votos válidos — critério utilizado pela Justiça Eleitoral — Lula tem 45%, enquanto a soma de seus adversários chega a 55%. Para vencer, é necessário alcançar ao menos 50% mais um dos votos válidos.

Na simulação de primeiro turno, o cenário reforça a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Em menções espontâneas, o presidente oscilou de 25% para 26%, enquanto o senador avançou de 12% para 16%. Quando os nomes são apresentados, Lula mantém liderança com 39%, e Flávio sobe de 33% para 35%, aproximando-se do empate técnico no limite da margem de erro.

Entre os demais pré-candidatos, Caiado aparece com 5%, enquanto Zema marca 4%. Outros nomes têm desempenho mais discreto, como Renan Santos (Missão), com 2%, e Aldo Rebelo (DC), com 1%. Cabo Daciolo (Mobiliza) surge com 1% na pesquisa. Já 10% dos entrevistados declaram intenção de votar em branco ou nulo, e 4% afirmam não saber em quem votar.

O levantamento também mostra estabilidade nos índices de rejeição. Lula é rejeitado por 48% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro tem 46%. O nível de conhecimento dos candidatos é elevado: 99% afirmam conhecer o atual presidente e 93% dizem conhecer o senador.

Por outro lado, Caiado e Zema apresentam menor taxa de rejeição, em parte devido ao menor grau de conhecimento do eleitorado. Zema é desconhecido por 56% dos entrevistados e tem rejeição de 17%, enquanto Caiado é desconhecido por 54% e tem rejeição de 16%.

A análise por perfil do eleitorado mostra que Lula tem maior apoio entre os menos escolarizados, os mais pobres e eleitores do Nordeste. Já Flávio Bolsonaro apresenta melhor desempenho entre os mais ricos, eleitores de renda média mais alta e evangélicos. Entre católicos, Lula lidera com vantagem sobre o senador.

Regionalmente, Caiado se destaca no Norte e Centro-Oeste, onde concentra 12% das intenções de voto. Zema, por sua vez, tem melhor desempenho entre eleitores de maior renda, especialmente aqueles com ganhos acima de dez salários mínimos.

O cenário desenhado pela pesquisa aponta para uma disputa acirrada, com margens estreitas e forte divisão do eleitorado, indicando que os próximos meses serão decisivos para a consolidação das candidaturas e definição do rumo eleitoral.