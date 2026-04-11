Planalto não crê em apoio de Trump a possível ofensiva golpista nas eleições

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve questionar o sistema eleitoral brasileiro nas eleições de outubro, sobretudo pela ausência de apoio popular a esse tipo de narrativa e pela confiança majoritária da população nas urnas eletrônicas, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

Auxiliares do Palácio do Planalto entendem que qualquer tentativa externa de contestação perderia força diante da percepção interna de confiabilidade do sistema eleitoral. Além disso, integrantes do governo avaliam que a defesa da soberania nacional continua sendo um valor relevante para grande parte dos brasileiros, o que poderia gerar reação negativa a eventuais críticas vindas do exterior.

Nos bastidores, interlocutores do presidente afirmam que ataques explícitos à soberania tendem a provocar rejeição inclusive entre setores da direita brasileira. Na avaliação de um integrante do governo, esse tipo de movimento poderia acabar fortalecendo politicamente Lula, ao mobilizar o debate nacional em torno da autonomia do país.

Episódios recentes são citados como exemplos que sustentam essa leitura. Entre eles, o chamado “tarifaço” e a exibição de uma bandeira dos Estados Unidos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) durante manifestações na Avenida Paulista, em São Paulo, no 7 de setembro de 2025. A repercussão negativa desses eventos foi explorada por setores da esquerda para criticar a oposição.

O tema da soberania, inclusive, deve ganhar destaque na campanha pela reeleição de Lula. A pauta já vem sendo mencionada em discursos do presidente, especialmente em debates envolvendo o Pix, terras raras e minerais considerados estratégicos.

Apesar da avaliação otimista, o governo brasileiro mantém cautela em relação aos Estados Unidos. Auxiliares de Lula reconhecem que o país segue em alerta para possíveis tentativas de interferência, lembrando episódios ocorridos no segundo semestre de 2025, como a imposição de tarifas e a aplicação da Lei Magnitsky.

Mesmo com a superação dessas tensões e a construção de uma relação considerada cordial entre Lula e Trump, integrantes do governo defendem que o Brasil não deve agir com ingenuidade diante de movimentos do governo norte-americano.

Outro fator que entrou no radar do Planalto foi a declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que, durante conferência conservadora realizada em março em Dallas, sugeriu o monitoramento das eleições brasileiras.

Além disso, o governo acompanha com atenção o cenário internacional, especialmente a eleição na Hungria, vista como um possível indicativo de atuação norte-americana em disputas eleitorais estrangeiras. Trump apoia o atual primeiro-ministro Viktor Orbán, que enfrenta oposição liderada por Péter Magyar.

Autoridades dos Estados Unidos têm se mobilizado em apoio ao governo húngaro. O vice-presidente J. D. Vance visitou o país recentemente para reforçar o posicionamento de Trump, enquanto o secretário de Estado, Marco Rubio, também esteve na Hungria em agendas alinhadas ao atual premiê.

Diante desse contexto, o Planalto mantém vigilância sobre possíveis desdobramentos internacionais, embora a avaliação predominante siga sendo de baixo risco de contestação direta ao sistema eleitoral brasileiro por parte de Trump.