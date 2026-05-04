Filho de prefeito de Jequitinhonha (MG) morre em acidente aéreo

247 - A queda de um avião de pequeno porte deixou dois mortos e três feridos graves nesta segunda-feira (4), em Belo Horizonte, entre eles o médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT).

O piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, também morreu no acidente, que envolveu uma aeronave sem autorização para transporte comercial. As informações foram divulgadas pelo Portal Metrópoles, que detalhou as circunstâncias da tragédia e o estado das vítimas resgatadas após a colisão do avião contra um prédio na capital mineira.

Acidente ocorreu em bairro da capital

A aeronave caiu no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, após decolar do Aeroporto da Pampulha, localizado a cerca de cinco quilômetros do ponto do impacto. O avião atingiu um edifício de três andares, o que mobilizou equipes de emergência.

O modelo da aeronave era um bimotor Neiva EMB-721C. Embora o certificado de aeronavegabilidade estivesse válido até 2027, o avião não possuía autorização para operar como táxi aéreo.

Vítimas e sobreviventes

Além das duas mortes confirmadas, três pessoas sobreviveram ao acidente. Hemerson Almeida Souza, de 52 anos, Arthur Berganholi, de 25 anos, e Leonardo Berganholi, de 49 anos, foram socorridos em estado grave.

As vítimas receberam atendimento emergencial e seguiram para o Hospital de Pronto Socorro João XVIII. Entre os sobreviventes, dois permaneciam conscientes no momento do resgate, enquanto um apresentava estado de inconsciência.

Operação de resgate mobiliza equipes

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e da Polícia Civil. As forças de segurança utilizaram cinco viaturas, uma ambulância e um rabecão durante a operação.

A Defesa Civil também atuou no local e interditou o imóvel atingido para avaliação estrutural, diante dos danos provocados pela colisão.

O caso segue sob apuração das autoridades competentes, que buscam esclarecer as causas do acidente e as condições de operação da aeronave.