‘Flávio Bolsonaro quer governar para os ricos e para os banqueiros’, denuncia Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta segunda-feira (4) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pretende adotar medidas que favorecem setores mais ricos, caso chegue à Presidência da República. A crítica ocorre em meio ao debate sobre propostas que envolvem salário mínimo, Previdência, saúde e educação.

Em vídeo publicado na rede social X, o parlamentar comentou propostas associadas ao senador. O petista associou as propostas a um direcionamento de políticas públicas. “Tudo passa pelo congelamento do salário mínimo. Flávio Bolsonaro quer governar para os ricos e para os banqueiros”, afirmou.

O deputado também comparou a linha defendida por Flávio Bolsonaro com o programa do presidente Lula. “Lula olha para trabalhadores, pobres e aposentados”, disse.

Propostas citadas envolvem mudanças estruturais

O parlamentar mencionou reportagem publicada em 21 de abril pelo jornal Folha de S.Paulo, intitulada “Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação”.

Segundo o conteúdo citado, o plano considera três medidas principais. A primeira envolve a retirada da obrigatoriedade de aplicação mínima de 15% da receita corrente líquida na área da saúde. A segunda propõe mudança semelhante na educação, que atualmente exige 18% da receita líquida de impostos.

A terceira medida prevê separar a política de aumento real do salário mínimo dos reajustes destinados aos benefícios da Previdência e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que hoje seguem o piso nacional.

Debate político sobre impactos sociais

As críticas apresentadas por Lindbergh se inserem no contexto de disputa política em torno de modelos econômicos e sociais. O tema envolve diferentes visões sobre financiamento de políticas públicas e distribuição de renda.

O debate segue em andamento no cenário político nacional, com repercussão entre parlamentares e setores da sociedade diante das possíveis mudanças propostas.