Bolsonaristas comemoram reunião entre Lula e Trump

247 - A possível reunião entre o presidente Lula e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, passou a ser vista por bolsonaristas como um fator capaz de influenciar a disputa política em torno do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, aliados do bolsonarismo comemoraram a informação de que Lula deve se encontrar com Trump ainda nesta semana. A avaliação desse grupo é que a agenda poderá reduzir o impacto da tentativa de retratar Flávio Bolsonaro como “entreguista”, narrativa que o PT pretende explorar na campanha eleitoral.

Petistas querem associar o senador à proximidade da família Bolsonaro com Donald Trump. A estratégia inclui tratar Flávio como “corrupto” e “entreguista”, em uma campanha que deve adotar a defesa da soberania nacional como um de seus eixos centrais.

Nos bastidores, integrantes do PT também veem com interesse a possibilidade de Trump declarar apoio público a Flávio. A leitura é que um gesto desse tipo poderia reforçar o discurso petista sobre a relação entre o bolsonarismo e o presidente norte-americano.

O encontro entre Lula e Trump está previsto para quinta-feira, 7 de maio. Um dos temas esperados na conversa é a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

O influenciador Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, reagiu à movimentação e afirmou à coluna: “Vendo que o avanço da designação do CV e PCC como FTO (Organização Terrorista Estrangeira) pelo Departamento de Estado de Marco Rubio é inevitável, o ‘lobista de traficante’ está entrando em campo desesperado para ver se consegue interromper o processo através da sua relação com Trump”.

A reunião foi antecipada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira, 4 de maio, e confirmada pelo Metrópoles. A viagem de Lula a Washington ocorre em um momento de sensibilidade na relação entre o governo brasileiro e a Casa Branca.

Segundo o relato, Trump tem dado prioridade a uma solução para a guerra com o Irã. Lula, por sua vez, mantém posição crítica à atuação norte-americana no Oriente Médio e também se coloca como crítico do governo de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.

A diferença de posições ganha relevância porque Trump considera Netanyahu um de seus principais aliados no conflito com o Irã. Esse cenário amplia o peso diplomático do encontro e reforça a expectativa sobre o tom da conversa entre os dois presidentes.

Ao longo de seu segundo mandato na Casa Branca, Trump também ficou marcado por episódios de confronto público com lideranças estrangeiras que criticaram sua política externa. Um dos casos citados envolve o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pressionado por Trump e pelo vice-presidente J.D. Vance ao resistir a um acordo para encerrar a guerra com a Rússia.

Outro episódio mencionado foi o encontro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, confrontado com um vídeo que apontava um suposto “genocídio branco” em seu país. Esses antecedentes aumentam a atenção sobre a recepção que Lula poderá ter em Washington.

A agenda também acontece depois de uma redução da tensão em torno do principal foco latino-americano de Trump, envolvendo a ação dos Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Nesse contexto, o encontro entre Lula e o atual presidente norte-americano se transforma em um evento de impacto diplomático e eleitoral, acompanhado de perto por petistas e bolsonaristas.