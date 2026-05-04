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      Caso Master: celulares de Vorcaro serão periciados no exterior

      Celulares do ex-controlador do Banco master serão enviados aos EUA e a Israel para tentativa de recuperação de mensagens apagadas

      Caso Master: celulares de Vorcaro serão periciados no exterior (Foto: Reprodução)

      247 - A investigação sobre Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, entrou em uma nova etapa com a decisão de enviar celulares apreendidos para análise técnica no exterior. Os aparelhos serão encaminhados aos Estados Unidos e a Israel, onde investigadores esperam recuperar mensagens apagadas e eventuais respostas recebidas pelo ex-banqueiro.

      Segundo a coluna da jornalista Raquel Landim, no SBT News,fontes próximas à investigação afirmaram que agentes de outros países foram consultados sobre tecnologias capazes de acessar dados deletados dos aparelhos. O objetivo é ampliar o alcance da apuração e verificar comunicações que ainda não foram recuperadas pela Polícia Federal.

      Vorcaro tinha nove aparelhos celulares até o momento de sua prisão. Até agora, apenas um aparelho havia sido desbloqueado e analisado pela Polícia Federal (PF). Outros celulares foram acessados apenas recentemente, o que abriu uma nova frente de apuração sobre o conteúdo armazenado nos dispositivos. Os investigadores querem identificar se há registros relevantes para o caso que não aparecem mais nos aparelhos em análise.

      PF busca mensagens apagadas em celulares

      De acordo com a reportagem, a Polícia Federal passou a buscar apoio tecnológico nos Estados Unidos e em Israel após consultar agentes nesses países sobre métodos mais avançados de recuperação de dados. A medida ocorre em meio ao avanço da investigação envolvendo o ex-banqueiro.

      Avanço da investigação pressiona delação

      O progresso da PF também teria impacto direto sobre a tentativa de delação premiada de Daniel Vorcaro. A percepção entre os investigadores é de que o ex-banqueiro estaria restringindo suas revelações e apostando na possibilidade de que a polícia não consiga acessar todo o conteúdo dos aparelhos.

      Essa avaliação torna o avanço técnico sobre os celulares um ponto sensível para a negociação. Caso novas mensagens sejam recuperadas, os investigadores poderão confrontar o material com as informações já apresentadas por Vorcaro no contexto da tentativa de acordo.

      Ex-banqueiro está preso em Brasília

      Daniel Vorcaro está preso preventivamente na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele assinou um acordo de confidencialidade como parte das tratativas para uma eventual delação premiada.

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