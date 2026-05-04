Boulos manifesta solidariedade a Rick Azevedo e condena agressão após ato no RJ

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), se manifestou nesta segunda-feira (4) sobre as agressões sofridas pelo vereador e fundador do movimento Vida Além do Trabalho (VAT) Rick Azevedo (PSOL-RJ). O episódio ocorreu após um protesto realizado no Rio de Janeiro (RJ). Em publicação na rede social X, o ministro afirmou ter recebido o caso com indignação e prestou solidariedade ao parlamentar.

"Rick, recebi com indignação a violência que você sofreu no Rio. O que aconteceu em Copacabana é tentativa de intimidar quem luta contra a escala 6x1. Você estava em uma ação pacífica! O que aconteceu é grave e precisa de investigação. Minha solidariedade a você, à sua equipe e ao movimento Vida Além do Trabalho", escreveu Boulos.

Rick, recebi com indignação a violência que você sofreu no Rio.



O que aconteceu em Copacabana é tentativa de intimidar quem luta contra a escala 6x1. Você estava em uma ação pacífica! O que aconteceu é grave e precisa de investigação.



Minha solidariedade a você, à sua equipe e… May 4, 2026





Projeção em Copacabana

Segundo o Metrópoles, o episódio ocorreu após uma manifestação realizada no último sábado (2), na Praia de Copacabana, durante o evento que antecedeu o show da cantora Shakira. Rick Azevedo projetou mensagens no Copacabana Palace com críticas à escala de trabalho 6x1 e à derrubada do veto ao PL da Dosimetria, que beneficia condenados pela trama golpista.

A ação ocorreu enquanto o público aguardava a apresentação musical e ganhou repercussão nas redes sociais. Em publicação nas redes sociais, Azevedo afirmou que ele, assessores e apoiadores foram impedidos de chegar ao carro por agentes que eram policiais militares.

Agressão e ameaças

"Eu, meus assessores e amigos fomos agredidos e hostilizados por PMs bolsonaristas, que nos impediram de chegar até o carro, em um local reservado para parlamentares e figuras públicas", disse. O vereador também declarou que enfrenta ameaças recorrentes e que tomará providências.

"Não vou abaixar a cabeça. As devidas providências já estão sendo tomadas para que os responsáveis sejam punidos. Não vamos recuar. Se eu já incomodava, agora vou incomodar muito mais", afirmou.