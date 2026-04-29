Boulos classifica rejeição de Messias no Senado como "episódio lamentável"

247 - O Ministro da Secretaria-Geral do Governo, Guilherme Boulos, criticou a decisão do Senado que rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), classificando o resultado como um “episódio lamentável”. A votação ocorreu nesta quarta-feira (29), quando o nome do ex-advogado-geral da União foi recusado por 42 votos a 34, superando o mínimo necessário de 41 votos para aprovação.

A reação de Boulos foi publicada nas redes sociais logo após o resultado. Segundo ele, “a aliança entre bolsonarismo e chantagem política venceu na rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF. O Senado sai menor desse episódio lamentável”.

Votação secreta e impasse político

A rejeição ocorreu após um período de cinco meses de impasse envolvendo a indicação feita pelo Planalto. A votação foi secreta.

O governo estimava contar com cerca de 45 votos favoráveis, número suficiente para garantir a aprovação do nome de Messias. Já integrantes da oposição afirmavam ter ao menos 30 votos contrários, indicando um cenário de disputa acirrada.