Zema é um psicopata por defender trabalho infantil, diz Boulos

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, criticou duramente, neste sábado (2), o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato a presidente, Romeu Zema.

Mais cedo, Zema defendeu, na data em que se celebrou o Dia Mundial do Trabalho, a autorização para que crianças possam trabalhar.

Segundo Boulos, Zema exibe traços de psicopatia. "Defender o trabalho infantil é um ato de covardia. O cidadão que faz isso no Dia do Trabalhador vai além: dá sérios sinais de ser um psicopata. O nome dele é Romeu Zema", escreveu Boulos na rede social X.

Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, divulgada na sexta-feira (1º), Zema defendeu o trabalho infantil: "Infelizmente, no Brasil, se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Eu sei que o estudo é prioritário. Mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que estão ao alcance dela”.

“Aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança trabalha entregando jornal, recebe não sei quantos centavos por cada jornal entregue., no tempo que ela tem. Aqui é proibido, está escravizando a criança. Então, é lamentável", disse Zema.