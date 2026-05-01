No 1º de Maio, Zema defende trabalho infantil

247 - O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema (Novo), defendeu, na data em que se celebra o Dia Mundial do Trabalho, a autorização para que crianças possam trabalhar.

"Infelizmente, no Brasil, se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Eu sei que o estudo é prioritário. Mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que estão ao alcance dela”, disse Zema em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, divulgada nesta sexta-feira (1º).

“Aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança trabalha entregando jornal, recebe não sei quantos centavos por cada jornal entregue., no tempo que ela tem. Aqui é proibido, está escravizando a criança. Então, é lamentável", disse Zema.