Gleisi condena derrubada do veto da dosimetria e desafia Alcolumbre: 'instale a CPI do Master'

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou duramente a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL da Dosimetria e afirmou que a sessão desta quinta-feira (30) representa um momento que "envergonha o país" e coloca em risco a democracia brasileira.

Segundo ela, a medida abre caminho para novos ataques às instituições e enfraquece a Constituição de 1988. Nesta linha, a parlamentar desafiou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a instalar a CPI do Banco Master.

"Eu vi aqui gente falando que nós temos medo de discutir o Master. Nós não temos medo, não. Quero fazer um pedido a Vossa Excelência: instale a CPMI do Master. Nós vamos fazer essa discussão aqui dentro do Congresso Nacional, porque vai ser uma boa oportunidade para os bolsonaristas explicarem por que Bolsonaro ganhou R$ 3 milhões do Zettel [Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro [ex-banqueiro controlador do Banco Master]", disse Gleisi durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados.

"Por que os bolsonaristas deram apoio e dão apoio a esse governo do Distrito Federal que quebrou o BRB nos conluios com o Master? É bom para os bolsonaristas dizerem por que o Banco Central sob Bolsonaro autorizou a compra do Master e todas as falcatruas feitas. Isso vai ser muito importante para o país e para a gente resgatar a verdade", ressaltou.

No início de sua fala, Gleisi afirmou que aprovar medidas de anistia ou redução de penas para envolvidos em ataques institucionais transmite uma mensagem perigosa.

"Passar pano para a tentativa de golpe, para os golpistas, é a mesma coisa que dizer: 'Façam de novo, vão lá, depredem de novo o Congresso Nacional'", disse. Ela também classificou a proposta como uma afronta direta ao Estado democrático de direito. "É uma vergonha porque atenta contra a Constituição e contra a nossa democracia", afirmou.

Gleisi atribuiu a escalada de tensões políticas no país à atuação de Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. "O ódio veio para a pauta da política quando Bolsonaro entrou na disputa da presidência da República", declarou. A deputada reforçou que o Congresso foi alvo desses episódios e, por isso, não deveria apoiar medidas que possam resultar em impunidade.

Gleisi também fez críticas à postura de aliados do ex-mandatário em relação a interesses estrangeiros. "Vocês batem continência para a bandeira americana e desonram essa nação", disse. Ao final, a deputada reforçou a importância da preservação do regime democrático.

"A tentativa de golpe queria matar o presidente Lula. É isso mesmo que Bolsonaro queria", afirmou. Ela concluiu destacando a necessidade de resistência institucional. "O nosso compromisso com a Constituição de 88 é defender a democracia que ainda está frágil", disse.