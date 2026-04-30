Derrubada de veto da dosimetria é fruto de acordo para blindagem no caso Master, diz Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) denunciou nesta quinta-feira (30) que a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da Dosimetria anunciada pelo Congresso foi consequência de uma vingança de políticos bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal por causa de duas investigações - uma dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 (mais de 1,4 mil condenações) e outra da trama golpista (29 condenados).

Em vídeo publicado na rede social X, Lindbergh aproveitou para sugerir que a derrubada do veto é inconstitucional. “Como pode o Parlamento interferir em uma pena que está sendo executada?”, questionou ele, repudiando a “blindagem das investigações do caso Master”.

Outro ponto destacado pelo deputado é que, segundo o petista, a derrubada do veto é uma retaliação do Congresso ao STF por causa de outra investigação, a do banco Master, envolvido em um esquema de fraudes financeiras, que, segundo a Polícia Federal, movimentou entre R$ 12 bilhões e R$ 17 bilhões.

Dono da instituição bancária, o empresário Daniel Vorcaro está preso no Distrito Federal e seus advogados iniciaram a preparação de uma delação premiada que envolverá políticos, empresários e importantes instituições no Brasil.

“Bolsonarismo e Centrão se unem para fazer impunidade imperar. Livrar a cara de Bolsonaro, dos generais golpistas e do andar de cima do crime organizado. Temos que resistir. Sem anistia”, escreveu o parlamentar do PT.

No meio político, nomes como o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), o presidente do PT, Edinho Silva, e o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) demonstraram total repúdio à decisão anunciada pelo Congresso.