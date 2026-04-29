Messias tem "visão jurídica e consciência social de sobra", diz Marcelo Uchôa

247 – O jurista Marcelo Uchôa, membro do Grupo Prerrogativas, comentou sobre a sabatina de Jorge Messias, indicada por Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), realizada nesta quarta-feira (29) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A reunião é a última etapa antes da votação no plenário, onde Messias precisará de ao menos 41 votos dos 81 senadores para ser aprovado.

Em sua análise, Uchôa destacou as qualidades de Messias e sua preparação para o cargo de ministro do STF. "Currículo, trabalho, experiência, visão jurídica e consciência social de sobra para honrar o STF e a República. Eis Jorge Messias, o servidor público competente, dedicado, HUMANO, egresso da universidade pública, que irá orgulhar, ainda mais, o país em seus próximos desafios", afirmou.

Currículo, trabalho, experiência, visão jurídica e consciência social de sobra para honrar o STF e a República. Eis Jorge Messias, o servidor público competente, dedicado, HUMANO, egresso da universidade pública, que irá orgulhar, ainda mais, o país em seus próximos desafios. pic.twitter.com/bpmRanML5e April 29, 2026

O jurista também ressaltou o desempenho de Messias durante sua sabatina, considerando-o uma performance de destaque. “É de orgulhar a performance de Jorge Messias em sua sabatina para o STF no Senado. O conhecimento que ele vem demonstrando sobre o Direito, as questões jurídicas sensíveis do país e do arranjo institucional do Estado brasileiro é fora de série. Vem aí um grande Ministro do STF!”, completou.