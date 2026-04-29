Governo acompanha de perto sabatina de Messias e define estratégia para aprovação
Com presenças de peso na sabatina, governo tenta garantir entre 42 e 49 votos favoráveis a Jorge Messias
247 - O governo Lula (PT) segue de perto a sabatina de Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), e definiu uma estratégia clara para garantir a aprovação de seu nome na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), deu orientações precisas à base aliada para que a condução da sabatina seja objetiva e ágil, evitando que o processo se alongue e se torne cansativo, segundo a Folha de São Paulo. O objetivo principal é encurtar os questionamentos e impedir que a oposição ganhe destaque, otimizando o tempo de discussão durante a sessão. A expectativa é que a sabatina se estenda até a noite, quando o nome de Messias será levado ao plenário.
Apesar das orientações do governo, a oposição está pronta para responder. Senadores de partidos adversários aproveitam o espaço na Comissão para se posicionar e questionar o indicado ao STF. A oposição tenta desestabilizar Messias, ampliando o tempo de discussão. O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), é conhecido por ceder tempo a senadores não-membros do colegiado, o que pode gerar mais oportunidades para que a oposição se manifeste.
Embora o governo tenha recomendado que os membros da base aliada mantenham suas falas curtas e objetivas, alguns aliados têm usado o tempo completo de dez minutos para destacar a gestão de Messias à frente da Advocacia Geral da União (AGU), reforçando sua competência e experiência. O governo trabalha com a expectativa de que a sabatina será intensa e durará toda a tarde, com a votação de Messias sendo realizada no plenário à noite.
A articulação do governo visa garantir entre 42 e 49 votos favoráveis, um número crucial para assegurar a vaga de Messias no STF. A presença de ministros e ex-ministros, como José Múcio Monteiro, Wellington Dias e Camilo Santana, ao lado de outros aliados políticos, é parte da estratégia para mobilizar apoio e garantir a aprovação, informa o jornal O Globo. A mobilização visa neutralizar qualquer movimento contrário e garantir que Messias tenha o apoio necessário para a sua indicação.
A sabatina, no entanto, se dá em um ambiente de tensões entre o Congresso e o STF, com a divisão de opiniões no Senado sobre a indicação do atual advogado-geral da União. Mesmo assim, o governo acredita que a mobilização e o apoio político suficiente ajudarão a consolidar os votos necessários para que Messias ocupe uma cadeira na Corte Suprema.