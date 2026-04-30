Rogério Correia convoca mobilização após derrubada de veto ao PL da Dosimetria

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) utilizou as redes sociais para reagir à derrubada do veto presidencial ao chamado PL da Dosimetria e convocar mobilização popular. Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), o parlamentar criticou diretamente a atuação de forças políticas no Congresso Nacional e defendeu a retomada da pressão social como instrumento de resposta.

Na postagem, publicada em sua conta oficial, Rogério Correia atribuiu a decisão ao bloco conhecido como Centrão e à extrema-direita. “O Centrão e a extrema-direita derrubaram o veto ao PL da Dosimetria. Mas não acabou!”, escreveu o deputado, indicando que a disputa política em torno do tema ainda está em curso.

O parlamentar também convocou manifestações para o Dia do Trabalhador, destacando o papel da mobilização popular como fator de influência sobre decisões do Congresso. “Neste 1º de Maio, vamos todos às ruas! A pressão popular já fez o Congresso inimigo do povo recuar na PEC da Bandidagem e vai fazer de novo”, afirmou.

Na mesma publicação, o deputado reforçou o tom crítico ao Legislativo e fez referência à defesa do regime democrático. “Não vamos perdoar quem atentou contra a democracia”, declarou, em mensagem que associa a pauta legislativa a um embate político mais amplo.