Alcolumbre articula impeachment de ministros do STF por reeleição para comando do Senado

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), indicou a senadores da oposição que pode colocar em pauta pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), vinculando essa possibilidade ao apoio político para sua reeleição ao comando da Casa em 2027. A movimentação ocorre em meio à disputa interna pela presidência do Senado e ao avanço de pressões políticas sobre o tema.

Segundo a coluna Painel, da Folha de São Paulo, o senador tem adotado uma série de gestos políticos para atrair apoio, incluindo decisões recentes em pautas legislativas e sinalizações sobre temas sensíveis.

Nos bastidores, Alcolumbre tem buscado fortalecer sua posição diante da sucessão no Senado. Entre as ações recentes, está a condução de votações estratégicas, como a derrubada de vetos relacionados ao projeto da dosimetria penal, que beneficia os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, após ajustes no texto para evitar benefícios a condenados por outros crimes.

Agora, a possibilidade de abertura de processos de impeachment contra ministros do STF passou a integrar as negociações políticas. Embora o presidente do Senado tenha mantido parados pedidos desse tipo que chegaram à sua mesa, ele não descartou a hipótese de dar andamento a algum deles caso seja reconduzido ao cargo.

A sinalização foi recebida com apoio por parte da oposição, mas nem todos os parlamentares demonstraram confiança imediata. Integrantes do PL afirmam, em conversas reservadas, que só considerariam o compromisso consolidado com a efetiva abertura de um processo de impeachment.

Diante disso, cresce a pressão para que alguma iniciativa concreta seja adotada ainda neste ano. Parte desse grupo também defende que a presidência do Senado passe a ser ocupada por um nome alinhado ao bolsonarismo. Entre os nomes citados, o senador Rogério Marinho (PL-RN) aparece como um dos principais cotados, atuando atualmente na coordenação da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).