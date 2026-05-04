Bolsonaro tem alta após cirurgia e retorna à prisão domiciliar

247 - Jair Bolsonaro (PL) teve alta nesta segunda-feira (4) após passar por uma cirurgia no ombro direito no Hospital DF Star, em Brasília, e deverá seguir em recuperação sob prisão domiciliar. Segundo o UOL, o ex-mandatário deixou a unidade de saúde por volta das 14h20, depois de três dias de internação, e terá de realizar reabilitação com fisioterapia.

O procedimento foi realizado na última sexta-feira (1º) e teve duração aproximada de três horas. Segundo o hospital, Bolsonaro apresentou boa evolução clínica, com controle adequado da dor após a cirurgia.

O procedimento foi um reparo artroscópico do manguito rotador no ombro direito. A técnica, considerada minimamente invasiva, utiliza pequenas incisões, de cerca de um centímetro, e uma câmera para orientar o reparo de músculos e tendões. Esse método costuma reduzir o tempo de recuperação e os riscos de complicações.

A equipe médica considerou a cirurgia bem-sucedida. Ainda na noite do procedimento, Michelle Bolsonaro afirmou que o ex-mandatário já conseguia movimentar os dedos da mão.

Bolsonaro permaneceu internado para analgesia, prevenção de trombose e início da reabilitação. A continuidade da fisioterapia ainda não tinha local definido, podendo ocorrer em casa ou em outro ambiente.

No domingo (3), Michelle publicou nas redes sociais que o ex-mandatário ainda enfrentava limitações em razão da cirurgia no ombro direito. Bolsonaro é destro, o que dificultava atividades básicas durante o início da recuperação. "Estou o ajudando em suas limitações", escreveu a ex-primeira-dama em um story no Instagram.

A ex-primeira-dama também relatou que Bolsonaro estava incomodado por ainda não conseguir se alimentar sem auxílio. "Está apenas um pouquinho chateado, pois ainda não consegue se alimentar sozinho. Como a cirurgia foi no ombro direito e ele é destro, isso o impossibilita neste momento", afirmou Michelle.

Dores começaram após queda na PF

As dores no ombro começaram após uma queda sofrida por Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ele estava preso. O ex-mandatário cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A prisão domiciliar foi concedida de forma temporária no fim de março, depois de Bolsonaro ser internado com broncopneumonia. O quadro era bilateral, afetando os pulmões. Após a melhora clínica da condição pulmonar, a equipe médica indicou a realização da cirurgia no ombro. Bolsonaro apresentava dor persistente e limitação funcional, com impacto em sua rotina. A necessidade do procedimento foi levada à Justiça pela defesa.

Cirurgia autorizada por Alexandre de Moraes

A cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes atendeu a um pedido da defesa após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República.

O ministro também havia concedido a prisão domiciliar temporária, com prazo inicial de 90 dias, em caráter humanitário. A decisão determinou que Bolsonaro cumprisse a medida em seu endereço residencial, com uso de tornozeleira eletrônica.

A situação será reavaliada após o período estabelecido, em junho. Em novembro de 2025, durante uma prisão domiciliar anterior, Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica. Após o episódio, foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.