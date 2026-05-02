Alta de Bolsonaro pode ocorrer na próxima segunda

247 - Jair Bolsonaro (PL) pode receber alta hospitalar na segunda-feira (4), caso mantenha a evolução considerada adequada pela equipe médica após a cirurgia no ombro direito realizada na manhã de sexta-feira (1º), no Hospital DF Star, em Brasília.

A informação foi divulgada pela CNN Brasil, que ouviu o ortopedista Alexandre Firmino neste sábado (2). O médico visitou Bolsonaro pela manhã e afirmou que o quadro clínico apresenta recuperação dentro do esperado.

"Está evoluindo de forma adequada", disse Firmino à CNN. Segundo o ortopedista, se a melhora continuar no mesmo ritmo, o ex-presidente poderá voltar para casa na segunda-feira, onde cumpre pena de 27 anos e três meses pelo plano de golpe.

O acompanhamento médico de Bolsonaro inclui fisioterapia motora e pulmonar. O procedimento cirúrgico foi realizado no ombro direito, no manguito rotador e em lesões associadas, que teriam sido afetadas após uma queda ocorrida em janeiro, quando o ex-presidente estava na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também atualizou o estado de saúde do marido por meio das redes sociais. Ela relatou que Bolsonaro apresentou melhora no pós-operatório, já sem necessidade de apoio de oxigênio nasal.

"O Galego já está sem oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento - que é normal não se mexerem por conta do anestésico - já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus! Amanhã trago mais notícias dele", escreveu Michelle.

O procedimento no ombro ocorreu na sexta-feira, depois de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de pedido apresentado pela defesa do ex-presidente. Bolsonaro chegou ao hospital no início da manhã, acompanhado por esquema de escolta.

A operação de deslocamento até o DF Star contou com atuação da Polícia Militar, apoio do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal e do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. No fim de março, passou a cumprir a pena em sua casa, no Jardim Botânico, em Brasília, após decisão de Moraes que autorizou a prisão domiciliar por 90 dias.

A decisão levou em conta problemas de saúde enfrentados pelo ex-presidente, entre eles um quadro de broncopneumonia bilateral. Agora, a continuidade da internação dependerá da evolução clínica no pós-operatório e da avaliação médica até segunda-feira.