Bolsonaro passa por nova cirurgia e continua sob cuidados médicos

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro passou nesta sexta-feira (1) por uma cirurgia no ombro, no hospital DF Star, em Brasília. Ele segue sob observação da equipe médica e está internado, de acordo com o boletim médico.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscopico do manguito rotador a direita, sem intercorrências. No momento encontra-se internado em unidade de internação para controle de dor e observação clínica", diz o boletim médico.

Bolsonaro está sob os cuidados dos médicos Alexandre Firmino Paniago, Claudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado e Allisson B. Barcelos Borges.

Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos por liderar a trama golpista.

Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a realização da cirurgia em Bolsonaro.