Em prisão domiciliar, Bolsonaro volta ao hospital para cirurgia no ombro

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou ao hospital nesta sexta-feira (1º) para realizar um novo procedimento cirúrgico. A informação foi divulgada por pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em uma rede social.

“Já estamos a caminho do hospital. Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego”, escreveu Michelle.

A defesa de Bolsoanro solicitou, no último dia 21, autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para a realização da cirurgia no ombro direito. Segundo os advogados, Bolsonaro apresenta “dor persistente e incapacidade funcional”, sendo necessário o uso diário de analgésicos.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar após condenação no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado. A decisão de permitir que ele deixasse a prisão e passasse a cumprir pena em casa foi tomada por Moraes em razão de problemas de saúde. Antes disso, ele esteve detido na superintendência da Polícia Federal em Brasília e, posteriormente, na unidade conhecida como Papudinha.

Bolsonaro havia deixado recentemente o hospital após tratar um quadro de broncopneumonia, na segunda metade de maio. Desde 2018, ele também passou por diversas cirurgias em decorrência do atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral daquele ano.