Moraes autoriza Jair Bolsonaro a se internar amanhã para cirurgia no ombro direito

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Jair Bolsonaro a se internar nesta sexta-feira (1º) no hospital DF Star, em Brasília. O ex-mandatário, condenado a 27 anos e três meses de detenção pela participação na trama golpista, vai realizar uma cirurgia no ombro direito. As informações são do jornal O Globo.

O pedido foi apresentado ao STF na terça-feira da semana passada. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o fim de março, após permanecer duas semanas internado na mesma unidade hospitalar para tratamento de broncopneumonia.

Segundo a petição protocolada pela defesa, o ex-mandatário apresenta dor persistente e limitação funcional no ombro direito, mesmo após tratamento conservador. O documento também informa o uso diário de medicação analgésica.

Exames clínicos e de imagem indicaram lesão de alto grau no tendão do supraespinhal, além de comprometimento do tendão do subescapular, subluxação do bíceps e outras lesões associadas.