Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para cirurgia no ombro

247 - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para a realização de uma cirurgia no ombro direito, apontando um quadro de dor persistente e limitação funcional que exige intervenção médica. O pedido ressalta a urgência do procedimento para garantir a saúde e a qualidade de vida do ex-mandatário.

Os advogados protocolaram a solicitação na última terça-feira, destacando que Bolsonaro enfrenta complicações no ombro mesmo após tratamentos conservadores. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o fim de março, após passar duas semanas internado no hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma broncopneumonia.

De acordo com a petição apresentada ao STF, Bolsonaro faz uso diário de analgésicos, sem melhora significativa do quadro clínico. Exames físicos e de imagem identificaram lesões relevantes, incluindo comprometimento do tendão do supraespinhal, lesão no subescapular e subluxação do bíceps, além de outras alterações associadas.

Um relatório médico datado de 14 de abril indicou a necessidade de cirurgia para reparar as estruturas afetadas, apontando que o ex-presidente está apto para o procedimento. A defesa argumenta que a intervenção tem caráter “estritamente humanitário e sanitário”, com o objetivo de preservar a integridade física, a funcionalidade do membro e a dignidade do paciente.

Os advogados também afirmam que a continuidade do quadro pode representar uma restrição ao direito fundamental à saúde. No pedido, solicitam autorização não apenas para a cirurgia, mas para todas as etapas do tratamento, incluindo procedimentos pré-operatórios, internação, pós-operatório e reabilitação.

A equipe jurídica propõe que a cirurgia seja realizada nos dias 24 ou 25 de abril. Enquanto cumpre prisão domiciliar, Bolsonaro segue sob acompanhamento médico frequente em sua residência.