Michelle Bolsonaro reage à escolha de Flávio e tensão cresce no clã, diz Noblat

247 - A possível candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República enfrenta resistência dentro do próprio núcleo familiar. Para o jornalista Ricardo Noblat, em coluna no portal Metrópoles, Michelle Bolsonaro não teria se conformado em ser preterida como principal nome do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a publicação, a principal ameaça ao projeto político de Flávio estaria mais próxima do que aparenta: a resistência, velada ou explícita, de pessoas com influência direta sobre Jair Bolsonaro. O ex-presidente, segundo o colunista, estaria concentrado em questões de saúde e se preparando para um novo procedimento médico no ombro direito após exames confirmarem uma lesão de alto grau.

Ainda segundo Noblat, antes do anúncio envolvendo Flávio, Michelle Bolsonaro aparecia como uma das figuras em ascensão no campo conservador. Entre os cenários cogitados, estaria uma eventual candidatura própria à Presidência ou até uma vaga de vice em chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas.

Com a movimentação de Flávio, a alternativa restante para Michelle seria disputar uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal.





Maquiador e aliado de Michelle critica Flávio Bolsonaro

A crise interna ganhou novos capítulos após declarações do maquiador Agustin Fernandez, amigo de longa data de Michelle Bolsonaro, em entrevista ao canal Iron Studios. Ele questionou a capacidade eleitoral de Flávio junto às camadas populares.

“O estereótipo do Flávio é o que a direita já teve e, por conta disso, nunca chegou à Presidência. Porque esse perfil é polido, engessado, sem um fio de cabelo fora do lugar. Ele não se conecta com a empregada doméstica, nem com o vendedor ambulante. [Michelle] é a única que consegue herdar 100% do capital político de Bolsonaro”, disse o maquiador.

Na mesma entrevista, Agustin também afirmou que não pretende apoiar a pré-candidatura do senador.

“Não vou me incomodar fazendo vídeo, e perder meu tempo sabendo que a gente vai sofrer uma puta derrota.”

O influenciador ainda classificou como “deplorável” a postura de Flávio ao anunciar a pré-candidatura enquanto Jair Bolsonaro estava internado para uma cirurgia.

“Bolsonaro, internado, vai passar por uma cirurgia de alto risco. E aí eu pego uma carta, tipo um testamento, e eu leio isso para imprensa na porta do hospital. Isso para mim é uma das situações mais deploráveis que o ser humano pode passar.”





Valdemar Costa Neto tenta conter crise

Segundo a coluna, Valdemar Costa Neto acompanha de perto a turbulência interna. O dirigente partidário viajaria aos Estados Unidos para conversar com Eduardo Bolsonaro e buscar uma reorganização política dentro da família Bolsonaro.

A disputa por protagonismo dentro do grupo político ligado ao ex-presidente evidencia o desafio de unificar nomes e estratégias para a eleição presidencial de 2026, especialmente em meio às divergências internas e aos movimentos do Partido Liberal.