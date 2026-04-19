Amigo de Michelle prevê derrota de Flávio Bolsonaro nas eleições: ‘ego e vaidade’

247 - O maquiador Agustin Fernandez, amigo próximo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enfrenta dificuldades para dialogar com as classes mais baixas e poderá sofrer derrota eleitoral em uma eventual disputa presidencial em 2026. A avaliação expõe tensões internas no bolsonarismo e reforça a disputa por protagonismo no grupo político.

Em entrevista ao canal Iron Studios , o maquiador afirmou que o estilo de Flávio não favorece a conexão com parcelas mais amplas da população. “O estereótipo do Flávio é o estereótipo que a direita já teve e, por conta disso nunca chegou à Presidência. Porque esse perfil é polido, engessado, sem um fio de cabelo fora do lugar. Ele não conecta com a empregada doméstica, com o vendedor ambulante”, disse.

Agustin também destacou Michelle Bolsonaro como uma alternativa dentro do grupo político. “Ela é a única que consegue herdar 100% do capital político do Bolsonaro e ainda trazer pessoas novas. Se eles não têm essa estratégia, esse discernimento, o ego e a vaidade são maiores que a própria causa, então a gente tem que f... com mais um mandato do Lula”, afirmou.

O maquiador declarou ainda que não pretende apoiar a eventual candidatura de Flávio Bolsonaro. “Não vou me incomodar fazendo vídeo, e perder meu tempo sabendo que a gente vai sofrer uma puta derrota. Pois o Lula tem o Judiciário, tem a mídia, tem bala na agulha, a máquina e ainda tem carisma e ele consegue chegar em todo mundo”, disse.

Outro ponto criticado foi o momento escolhido para o anúncio da pré-candidatura, durante a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Uma das piores situações que eu vi. Todo mundo percebeu, mas ninguém comentou. Bolsonaro internado, vai passar por uma cirurgia de alto risco. E aí eu pego uma carta, tipo um testamento, e eu leio isso para imprensa na porta do hospital. Isso para mim é uma das situações mais deploráveis que o ser humano pode passar”, declarou.

As falas ampliam a exposição de um racha interno no bolsonarismo que vem se desenhando desde o fim de 2025, quando Jair Bolsonaro indicou o filho como seu sucessor político. A decisão contrariou movimentos que apontavam Michelle Bolsonaro como uma alternativa viável dentro do partido e acirrou disputas internas.

Nos bastidores, aliados relatam que a ex-primeira-dama demonstrou desconforto com o novo cenário e reduziu sua participação pública após o anúncio. Apesar de manifestações públicas de apoio, interlocutores indicam resistência à estratégia conduzida por Flávio.