Izalci Lucas se lança ao GDF como opção de direita diante da crise do governo Celina-Ibaneis

247 - O senador Izalci Lucas (PL-DF) anunciou sua pré-candidatura ao governo do Distrito Federal, apresentando-se como uma alternativa de direita em meio à crise da gestão atual, no âmbito que envolve o banco Master e o BRB (Banco de Brasília). Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que pretende “tirar o DF do abandono, da gastança e da corrupção”, ao justificar sua entrada na disputa.

A iniciativa, porém, gerou reação imediata dentro do PL. O diretório regional do partido demonstrou “estranheza” com o anúncio, uma vez que já havia declarado apoio à reeleição da governadora Celina Leão (PP).

Divergência expõe divisão no PL

A falta de alinhamento interno ficou ainda mais evidente após manifestação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que preside o PL Mulher e também é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Em nota, ela afirmou causar “estranheza” o lançamento da pré-candidatura sem que tenha havido qualquer articulação interna.

Michelle relatou ter conversado com a deputada federal Bia Kicis, presidente do PL no DF, que confirmou a ausência de reuniões ou deliberações partidárias sobre o tema. A declaração reforçou a percepção de que o movimento de Izalci não foi previamente discutido dentro da legenda.

Candidatura sem aval pode gerar entraves

A ausência de respaldo formal do partido pode trazer dificuldades para a consolidação da candidatura. Sem o apoio institucional, o pré-candidato corre o risco de ficar sem acesso à estrutura partidária, recursos financeiros e tempo de propaganda eleitoral, além de enfrentar obstáculos na articulação política.

Há ainda a possibilidade de o partido não registrar oficialmente o nome de Izalci no momento das convenções, o que impediria sua participação na disputa.

Izalci defende candidatura própria

Em resposta, o senador reafirmou sua intenção de concorrer e defendeu a necessidade de o PL lançar um nome próprio na eleição. Segundo ele, a decisão está fundamentada em seu desempenho em pesquisas e no cenário político do DF.

“O Senador Izalci Lucas (PL-DF) reafirma sua pré-candidatura ao Governo do Distrito Federal, fundamentada em seu atual desempenho nas pesquisas, onde figura em empate técnico com os líderes. Como o PL é o maior partido do país, o senador entende como natural e necessária a existência de uma candidatura própria e ficha limpa para enfrentar a crise ética e o rombo fiscal que atinge o DF”, afirmou em nota.

O parlamentar também reconheceu que ainda não houve diálogo formal com lideranças do partido. “Quanto à Michelle Bolsonaro, o senador esclarece que ainda não houve uma conversa formal sobre a pré-candidatura, pois o senador considera que o momento político atual ainda passará por definições jurídicas de outros possíveis candidatos.”

Disputa no DF ganha novos contornos

Além de Izalci, outros nomes já se colocaram como pré-candidatos ao governo do Distrito Federal, entre eles Celina Leão (PP), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB), José Roberto Arruda (PSD) e Kiko Caputo (Novo).

O cenário político segue em aberto e deve passar por novas definições até o período das convenções partidárias, quando as candidaturas serão oficialmente registradas.