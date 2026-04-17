Veja como é a rotina de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, na Papuda

247 - O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi transferido para o Complexo da Papuda, no Distrito Federal, onde passou a cumprir a rotina do sistema prisional local. Segundo a CNN Brasil, Costa deixou a custódia da Polícia Federal e passou a usar o uniforme da rede penitenciária após ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória I (CDP I), unidade conhecida como porta de entrada da Papuda.

No CDP I, Paulo Henrique Costa segue o padrão aplicado aos presos provisórios. Ele tem direito a quatro refeições diárias. No café da manhã, são servidos pão com manteiga ou margarina e achocolatado. O almoço consiste em marmita de 650 gramas, com divisão entre proteína, guarnição, feijão e arroz, além de um suco. O jantar mantém o mesmo padrão nutricional e quantidade.

Já a ceia inclui um sanduíche e uma fruta, completando a alimentação diária oferecida pela unidade prisional. Além da alimentação, o ex-presidente do banco tem direito a duas horas de banho de sol por dia, realizadas no pátio junto aos demais detentos.

Transferência e investigação

A transferência ocorreu de forma discreta, por uma saída lateral do prédio da PF, sem contato com a imprensa. O ex-dirigente é investigado por suspeita de receber propina do empresário Daniel Vorcaro.

Segundo a investigação da Polícia Federal, os pagamentos indevidos teriam sido negociados em R$ 146 milhões, por meio de apartamentos de luxo. As suspeitas estão relacionadas a contratos e operações envolvendo o banco, o que levou à deflagração de mais uma fase da operação.