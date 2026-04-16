Veja alguns imóveis usados por Daniel Vorcaro para o pagamento de propina a ex-presidente do BRB

247 - A investigação da Polícia Federal revelou imóveis de alto padrão que teriam sido oferecidos como propina ao ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. Os bens, atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, somam cerca de R$ 146,5 milhões e incluem empreendimentos de luxo em São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a coluna Grande Angular, que divulgou o caso nesta quinta-feira (16), os detalhes aparecem na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça que autorizou a prisão do ex-dirigente do BRB. O material da investigação descreve os imóveis que fariam parte do suposto acordo entre as partes.

Entre os ativos listados, o edifício Heritage Cyrela, localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, aparece como o primeiro imóvel associado ao esquema. O empreendimento reúne unidades de cerca de 570 metros quadrados, com até cinco suítes e seis vagas de garagem.

Outro imóvel citado fica no edifício Arbórea, também no Itaim Bibi. O local oferece apartamentos de aproximadamente 472 metros quadrados, além de estrutura com quadras de tênis, piscina e área de atividades físicas.

O empreendimento Casa Lafer também integra a lista apresentada pela investigação. O projeto inclui unidades com cerca de 424 metros quadrados, quatro suítes, cinco vagas de garagem, além de academia e piscina.

Ainda em São Paulo, o condomínio One Sixty, na Vila Olímpia, entrou nas negociações. O complexo conta com apartamentos que variam entre 275 e 592 metros quadrados, reforçando o padrão elevado dos imóveis envolvidos.

As tratativas também incluíram propriedades no Distrito Federal. Um dos empreendimentos citados é o Ennius Muniz, situado no bairro Noroeste, área valorizada de Brasília. O residencial possui cerca de 20 unidades, com metragens que chegam a 298 metros quadrados e áreas de lazer.

Outro projeto mencionado nas apurações fica no Reserva Jardim Botânico, próximo à Ponte JK. O complexo, ainda em fase de lançamento, inclui o Valle dos Ipês, com seis torres e unidades de quatro suítes, além de infraestrutura que reúne piscina com borda infinita, spa e mirantes.

De acordo com a investigação, o repasse total dos imóveis não se concretizou após Vorcaro tomar conhecimento da abertura de um procedimento sigiloso. A decisão judicial registra que o pagamento acordado “somente não se concretizou porque Vorcaro teve ciência da instauração de procedimento investigatório sigiloso para apurar, exatamente, o pagamento de propina a Paulo Henrique por meio da aquisição e repasse de imóveis”.

Heritage Cyrela, em São Paulo. Foto: Reprodução

Prédio Arborea, em São Paulo. Foto: Reprodução