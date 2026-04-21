De 544 postagens Nikolas Ferreira, apenas 10 citam Flávio Bolsonaro

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) mencionou o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em apenas 10 dos 544 posts publicados no X, antigo Twitter, ao longo de quatro meses. Os dados são de levantamento realizado pela Folha de S.Paulo, que analisou as publicações feitas entre 5 de dezembro de 2025 e 9 de abril de 2026.

Segundo a reportagem, as citações a Flávio representam menos de 2% do total de conteúdos compartilhados por Nikolas em sua principal timeline na plataforma. O número reforçou tensões dentro da direita e ampliou o as críticas de Eduardo Bolsonaro sobre o nível de apoio do parlamentar ao nome escolhido por Jair Bolsonaro para a disputa presidencial.

Integrantes próximos a Nikolas justificam a falta de menções de Flávio Bolsonaro afirmando que a atuação dele tem outro foco: desgastar politicamente o presidente Lula e ampliar a mobilização em torno de pautas conservadoras nas redes sociais.

A briga envolve parte do clã Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro fez cobranças públicas ao deputado mineiro no X. Michelle Bolsoanro, por sua vez, em meio às crítticas de Eduardo fez repostagens de Nikolas sinalizando apoio ao mineiro.

"Meses se passaram e você continua colocando Flavio numa espiral do silêncio, com menos de meia dúzia de apoios públicos, apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que te projetou. Você continua exigindo que seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado", escreveu Eduardo Bolsonaro.

De acordo com o levantamento, antes das críticas feitas por Eduardo, Nikolas havia publicado apenas seis conteúdos relacionados a Flávio Bolsonaro. Após o embate público, fez mais quatro menções em apenas quatro dias.