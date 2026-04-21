Integrante do 'point Bolsonaro' de Uberlândia é condenado a 14 anos por atos golpistas de 8 de janeiro

247 - Marco Alexandre Machado de Araújo, identificado em Uberlândia como integrante do grupo conhecido como “point Bolsonaro”, foi condenado em definitivo a 14 anos de prisão por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Com base num conjunta de provas e depoimentos, o Supremo Tribunal Federal (STF) responsabilizou o réu por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Além da pena de prisão, ele e outros condenados também terão de arcar com indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

Mesmo após a condenação definitiva, Marco de Araújo não permanecerá no presídio. O ministro Alexandre de Moraes expediu alvará de soltura para que o condenado continue o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

A ação penal transitou em julgado no dia 27 de março de 2026. Na prática, isso significa que a defesa não pode mais recorrer da condenação.

Antes da sentença definitiva, Marco Alexandre Machado de Araújo já havia passado quase dois anos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Desde abril de 2025, ele cumpria prisão domiciliar por decisão do STF em razão de quadro de saúde mental.

Na nova decisão, o Supremo considerou o diagnóstico de transtorno mental grave esquizoafetivo e o histórico de cumprimento das medidas cautelares para permitir a permanência no regime domiciliar.

Esse transtorno combina sintomas psicóticos, semelhantes aos da esquizofrenia, com alterações intensas de humor, como episódios depressivos ou bipolares.

Para seguir fora do presídio, Marco deverá obedecer às determinações de uso permanente de tornozeleira eletrônica, proibição de acessar redes sociais, inclusive por terceiros, proibição de contato com outros investigados ou condenados, veto à concessão de entrevistas sem autorização do STF e visitas limitadas a advogados, pais, irmãos e pessoas autorizadas

O “point Bolsonaro” ganhou notoriedade durante as eleições de 2022 em Uberlândia. O local servia como ponto de encontro de apoiadores de Jair Bolsonaro, reunindo participantes em carreatas e motociatas realizadas na Avenida Rondon Pacheco, uma das principais da cidade.