Lindbergh chama população às ruas contra o PL da Dosimetria, que beneficia condenados por ações golpistas

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) chamou a população às ruas contra o PL da dosimetria, que beneficia condenados por ações golpistas e pode reduzir penas de envolvidos nos atos terroristas do 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). A manifestação ocorreu após o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciar a inclusão do projeto na pauta do Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente o projeto no dia 8 de janeiro deste ano.

“É um escândalo. Não podemos aceitar. Quero chamar você a fazer uma grande campanha nas redes, irmos para as ruas. Vamos fazer um grande processo de resistência na sociedade brasileira. Querem livrar Bolsonaro e os golpistas da prisão”, afirmou Lindbergh em um vídeo postado nas redes sociais.

“Inaceitável! Davi Alcolumbre marca sessão do Congresso com pauta única para derrubar vetos de Lula ao PL da Dosimetria e anistiar Bolsonaro e seus generais golpistas”, observou o parlamentar, que destacou os efeitos práticos da eventual derrubada do veto presidencial.

“Se derrubarem o veto, Bolsonaro cumpriria apenas 2 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Um absurdo. Pela primeira vez, um ex-presidente e generais estão presos por tentar um golpe contra a nossa democracia. Não podemos permitir tamanho retrocesso. Vamos nos mobilizar, ir às ruas. É sem anistia!”, declarou.

O Senado agendou para o dia 30 de abril a análise do projeto. Para reverter o veto presidencial, o Congresso precisa reunir ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado.

Dados divulgados em janeiro de 2026 apontam que o Supremo Tribunal Federal condenou 1.399 pessoas por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. No inquérito que investigou a tentativa de golpe, a Corte condenou 29 réus, entre eles Jair Bolsonaro, que recebeu a pena mais elevada, de 27 anos de prisão.

As investigações conduzidas pelo STF trataram os ataques às sedes dos Três Poderes como parte de uma apuração mais ampla sobre uma articulação golpista. Esse conjunto de processos resultou na responsabilização de envolvidos diretos e de figuras centrais no planejamento das ações.