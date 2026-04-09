Alcolumbre promete esforço concentrado para destravar pauta do Senado

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou a aliados que pretende promover um esforço concentrado para destravar a pauta da Casa após uma série de interrupções no calendário legislativo, como o Carnaval, a janela partidária e a Páscoa. A iniciativa inclui a votação de indicações para cargos estratégicos, propostas relevantes e a análise de vetos presidenciais, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

Alcolumbre deve reunir líderes partidários nos próximos dias para organizar a agenda e dar andamento a matérias que estão paradas há semanas. Entre os principais temas em pauta está a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Para que o processo avance, cabe ao presidente do Senado realizar a leitura da mensagem encaminhada pelo Palácio do Planalto em plenário. Na sequência, o nome será enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o indicado passará por sabatina antes de ser submetido à votação dos senadores.

Nos bastidores, Alcolumbre tem sinalizado confiança na aprovação de Jorge Messias. A avaliação, de acordo com interlocutores, encontra respaldo em diferentes setores do Senado, incluindo parlamentares do centrão, da base governista e até do PL.

Outro ponto considerado prioritário é a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, já aprovada pela Câmara dos Deputados em 10 de março e ainda pendente de análise no Senado. A matéria aguarda despacho para a CCJ, etapa inicial antes de seguir para votação em plenário.

Além disso, Alcolumbre anunciou a convocação de sessão do Congresso Nacional para deliberar sobre vetos presidenciais. Entre os temas que devem entrar na pauta está o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, tema que mobiliza parlamentares. O presidente do Senado afirmou que pretende acelerar a análise do veto PL da Dosimetria. “E o meu desejo é, o mais rápido possível, nós fazermos uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos um assunto relevantíssimo e que carece da deliberação do Congresso, que é o veto ou a manutenção do veto do projeto de lei da dosimetria".

A movimentação ocorre em meio à retomada das atividades legislativas e busca reduzir o acúmulo de matérias, com foco em acelerar decisões e dar andamento a temas considerados estratégicos no Senado Federal.