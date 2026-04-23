Moraes dá 5 dias para PGR se manifestar sobre cirurgia de Bolsonaro

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de autorização para cirurgia no ombro direito de Jair Bolsonaro (PL).

A decisão consta em despacho assinado nesta quinta-feira (23), no âmbito de execução penal em curso contra Bolsonaro, após solicitação formal da defesa para realização do procedimento cirúrgico.

A defesa apresentou na terça-feira (21) requerimento para autorização de cirurgia no ombro direito, com previsão de realização nos dias 24 ou 25. O procedimento foi indicado por médico especialista para reparação do manguito rotador e de lesões associadas. Antes disso, em 17 de abril, os advogados já haviam protocolado relatórios médicos e fisioterapêuticos atualizando a condição clínica do ex-presidente.

Na decisão, Moraes determina o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo estipulado, além de comunicar o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, e intimar os advogados constituídos no processo.