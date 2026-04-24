PGR se manifesta a favor de pedido da defesa de Bolsonaro para cirurgia no ombro

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro para realização de uma cirurgia no ombro direito. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24) e consta em processo analisado no Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do G1.

Na quinta-feira (23), o ministro Alexandre de Moraes encaminhou à PGR a solicitação apresentada pelos advogados do ex-mandatário. O magistrado estabeleceu prazo de cinco dias para manifestação do órgão sobre o pedido.

De acordo com a defesa, o procedimento está previsto para ocorrer entre sexta-feira (24) e sábado (25) e foi indicado por médico especialista. A cirurgia tem como objetivo reparar o manguito rotador e tratar lesões associadas no ombro direito.

Os advogados também solicitaram que a autorização contemple todas as fases do tratamento, incluindo preparação pré-operatória, internação, realização da cirurgia, cuidados pós-operatórios e reabilitação. A defesa pediu ainda que a análise fosse feita com urgência, em razão da condição clínica.

Prisão domiciliar e estado de saúde

Na sexta-feira (17), os representantes legais informaram que Bolsonaro apresentava melhora e estava apto para o procedimento. O ex-mandatário, condenado a 27 anos e três meses de detenção pela participação na trama golpista, cumpre prisão domiciliar desde março, por decisão do Supremo, em caráter humanitário e com prazo inicial de 90 dias.

Relatórios médicos enviados à Corte indicam melhora no quadro geral de saúde, após diagnóstico de pneumonia bilateral. Os documentos apontam evolução positiva nos sistemas pulmonar e digestivo, com redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo.

Indicação cirúrgica

Apesar disso, laudo ortopédico registra persistência de dores e limitação funcional no ombro direito. Exames confirmaram lesão de alto grau, considerada resistente ao tratamento fisioterápico. A recomendação médica é a realização de cirurgia por via artroscópica, técnica minimamente invasiva.

Atualmente, a rotina de tratamento inclui dieta controlada, sessões frequentes de fisioterapia cardiorrespiratória e motora, além de acompanhamento para controle da pressão arterial.