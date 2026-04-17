Bolsonaro está apto para cirurgia no ombro, diz defesa

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele está apto para realizar uma cirurgia no ombro direito, após apresentar melhora clínica significativa. Relatórios médicos indicam que o quadro evoluiu positivamente depois de um episódio de pneumonia bilateral, permitindo a indicação do procedimento.

Segundo o G1, os documentos enviados à Corte, a equipe médica relata recuperação dos sistemas pulmonar e digestivo, além da redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico.

Evolução clínica e tratamento

De acordo com os médicos, Bolsonaro, de 71 anos, apresentou uma “boa evolução” no estado geral de saúde. As crises de soluço também foram controladas após ajustes na medicação, com resposta considerada “satisfatória”. Ele foi condenado a cumprir uma pena de 27 anos e três de prisão por tramar um golpe de Estado após sua derrota eleitoral no pleito presidencial de 2022. Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar devido a problemas de saúde.

Apesar da melhora, o ex-mandatário ainda enfrenta limitações no ombro direito. O laudo ortopédico aponta dores noturnas e incapacidade funcional, confirmadas por exame físico e ressonância magnética, que identificaram uma lesão de alto grau.

Indicação de cirurgia

Diante da persistência do quadro e da falta de resposta à fisioterapia, os médicos recomendaram a realização da cirurgia. No documento, destacam: “Dentro deste quadro refratário à fisioterapia, e considerando que foi uma lesão traumática, adicionado ao fato que o paciente apresenta melhora do quadro clínico, se encontrando, por conseguinte, apto para a realização da operação”. A intervenção indicada é por via artroscópica, técnica minimamente invasiva que tende a reduzir o tempo de recuperação.

Rotina de cuidados

Atualmente, Bolsonaro segue uma rotina de acompanhamento médico que inclui dieta controlada, seis sessões semanais de fisioterapia cardiorrespiratória e motora, além de tratamento para controle da pressão arterial.