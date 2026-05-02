Rogério Correia acusa Alcolumbre de “acordão” com extrema direita e diz que Lula responderá nas urnas

247 – O deputado Rogério Correia fez um duro discurso contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após uma votação que, segundo ele, evidenciou um “acordão” entre o centrão, a extrema direita e setores do mercado contra o presidente Lula e os direitos dos trabalhadores. As declarações foram feitas em pronunciamento, no qual Correia acusa Alcolumbre de ter articulado uma composição política que favoreceria a extrema direita e abriria caminho para a anistia de Jair Bolsonaro e de militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

“Trair e coçar é só começar”, afirmou o deputado, dirigindo-se a Alcolumbre. “É fácil. Se mexer o caldeirão, faz direitinho. Consegue fazer um bom acordo.”

Correia ironizou o resultado da votação que rejeitou Jorge Messias ao STF e disse que Alcolumbre teria “adivinhado” os votos. Segundo ele, bastaria agradar setores bolsonaristas para obter apoio no Senado.

“30 votos de golpista. É só tirar o Banco Master e votar a anistia para Bolsonaro e pros generais. Agradou 30 golpistas”, disse.

O parlamentar também acusou setores do Congresso de atuarem para bloquear pautas de interesse popular, como a redução da jornada 6x1, a taxação dos super-ricos e o aumento de investimentos em saúde e educação.

“As elites brasileiras também entram. Seis por um, de jeito nenhum, não passa. Para cobrar imposto de muito rico, de jeito nenhum, não passa no Congresso. Fazer salário, aumentar educação, saúde também não”, afirmou.

Na avaliação de Rogério Correia, o pacto político denunciado por ele teria como objetivo sustentar um projeto de continuidade do golpismo e de retirada de direitos sociais.

“Tá feito o grande acordão com todos para a continuidade de um processo golpista futuro e a perda de direito pros trabalhadores”, declarou.

O deputado afirmou ainda que o acordo pode ter força dentro do Congresso, mas não teria respaldo popular. “Vocês fizeram o acordo por cima, mas não fizeram acordo com o povo brasileiro”, disse.

Correia também criticou o que chamou de aproximação da direita tradicional com o neofascismo. “Não adianta a direita tapar o nariz, falar assim: ‘O neofascismo fede, mas eu vou com eles mesmos’. É isso que o centrão fez ontem”, afirmou.

Ao final, o deputado sustentou que a resposta virá nas urnas, com protagonismo do presidente Lula e da população.

“O problema é que o presidente Lula vai se dirigir ao povo brasileiro. E quem define a eleição não são os senadores, é o povo brasileiro”, declarou.

Para Correia, a disputa política será marcada pela defesa da democracia e dos direitos sociais contra a extrema direita. “O povo brasileiro não quer o arbítrio e não quer essa turma de extrema direita acabando com a democracia e o direito do voto”, afirmou.

“O povo brasileiro vai votar na democracia. O acordão golpe 2026 vocês fizeram cheira muito a Eduardo Cunha, mas cheira mais ao presidente Lula, que em outubro, junto com o povo, vai dar uma resposta a esta vergonha que vocês fizeram ontem e estão fazendo hoje”, concluiu.

“Abaixo a extrema direita. Viva o presidente Lula”, disse o deputado.