Alexandre de Moraes tenta contato com Messias após derrota no Senado, mas ministro evita ligações
AGU não respondeu mensagens do ministro do STF, enquanto seu entorno vê articulação de Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes contra sua aprovação
247 – O ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, não havia aceitado, até a tarde de sexta-feira, 1º de maio, nenhuma ligação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A informação foi publicada pelo jornalista Guilherme Amado, no Amado Mundo.
Segundo a coluna, Moraes também enviou mensagens a Messias após a rejeição de seu nome no plenário do Senado. Nas mensagens, o ministro do STF teria manifestado solidariedade ao AGU e afirmado que não participou de qualquer articulação contra sua aprovação.
A tentativa de aproximação, no entanto, não teve resposta. De acordo com Guilherme Amado, a mensagem enviada por Moraes a Messias permaneceu sem retorno.
Entorno de Messias vê operação contra indicação
A tensão ocorre após a derrota de Messias no Senado, em uma votação que frustrou sua indicação e abriu uma crise nos bastidores de Brasília.
Ainda segundo a coluna, pessoas próximas ao AGU estão convencidas de que sua rejeição foi resultado de uma operação política que teria passado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e por Alexandre de Moraes.
Moraes, por sua vez, buscou negar essa avaliação diretamente a Messias, ao afirmar nas mensagens que não articulou contra o ministro. A ausência de resposta indica, porém, que a relação entre os dois permanece estremecida depois do episódio no Senado.
Crise amplia desgaste institucional
A rejeição de Messias representa uma derrota política relevante e expõe fissuras entre setores do governo, do Senado e do Judiciário.
O episódio também reforça o peso de Davi Alcolumbre nas articulações do Senado e aumenta a pressão sobre o entorno de Messias, que agora avalia os efeitos políticos da votação e da suposta movimentação contra sua aprovação.