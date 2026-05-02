Alexandre de Moraes tenta contato com Messias após derrota no Senado, mas ministro evita ligações

247 – O ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, não havia aceitado, até a tarde de sexta-feira, 1º de maio, nenhuma ligação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A informação foi publicada pelo jornalista Guilherme Amado, no Amado Mundo.

Segundo a coluna, Moraes também enviou mensagens a Messias após a rejeição de seu nome no plenário do Senado. Nas mensagens, o ministro do STF teria manifestado solidariedade ao AGU e afirmado que não participou de qualquer articulação contra sua aprovação.

A tentativa de aproximação, no entanto, não teve resposta. De acordo com Guilherme Amado, a mensagem enviada por Moraes a Messias permaneceu sem retorno.

Entorno de Messias vê operação contra indicação

A tensão ocorre após a derrota de Messias no Senado, em uma votação que frustrou sua indicação e abriu uma crise nos bastidores de Brasília.

Ainda segundo a coluna, pessoas próximas ao AGU estão convencidas de que sua rejeição foi resultado de uma operação política que teria passado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e por Alexandre de Moraes.

Moraes, por sua vez, buscou negar essa avaliação diretamente a Messias, ao afirmar nas mensagens que não articulou contra o ministro. A ausência de resposta indica, porém, que a relação entre os dois permanece estremecida depois do episódio no Senado.

Crise amplia desgaste institucional

A rejeição de Messias representa uma derrota política relevante e expõe fissuras entre setores do governo, do Senado e do Judiciário.

O episódio também reforça o peso de Davi Alcolumbre nas articulações do Senado e aumenta a pressão sobre o entorno de Messias, que agora avalia os efeitos políticos da votação e da suposta movimentação contra sua aprovação.