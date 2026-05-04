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      Entorno de Lula aponta reação a Alcolumbre após rejeição de Messias

      "O Lula vai esticar a corda com o Davi. Não vai ficar por isso mesmo", afirmou aliado próximo do presidente

      Davi Alcolumbre - Presidente Lula (Foto: Jonas Pereira/Agência Senado / Ricado Stuckert / PR )

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia endurecer sua relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo uma fonte próxima de Lula, ligada ao Partido dos Trabalhadores, a reação já é discutida. "O Lula vai esticar a corda com o Davi. Não vai ficar por isso mesmo", afirmou, de acordo com informações publicadas pelo blog de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

      O movimento ocorre após a rejeição da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, 29 de abril. Segundo a apuração, entre as medidas cogitadas está a retirada de indicações de Alcolumbre em cargos no governo federal.

      A possibilidade é tratada como uma resposta política direta ao episódio recente no Congresso. Outra frente mencionada nos bastidores envolve o avanço de investigações da Polícia Federal (PF) no chamado Caso Master. O tema, no entanto, não é admitido publicamente como parte da reação.

      O caso inclui apurações sobre vínculos de Alcolumbre com decisões relacionadas ao fundo de previdência do Amapá, o Amprev. O fundo realizou um aporte de R$ 400 milhões em letras financeiras do banco comandado por Daniel Vorcaro. O presidente do Amprev, Jocildo Lemos, declarou já ter assumido o cargo por indicação do parlamentar amapaense.

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