‘Acusação de Valdemar Costa Neto contra Davi Alcolumbre começa a ganhar corpo’, sinaliza o jurista João Figueiredo

247 - O jurista João Figueiredo sinalizou nesta segunda-feira (4) que as acusações feitas pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, merecem mais atenção porque, de acordo com o estudioso, decisões recentes do Congresso Nacional demonstraram que algumas votações recentes deram sentido a declarações feito pelo dirigente do Partido Liberal.

“Apenas briguem! Alcolumbre está ‘puto da vida’ porque Valdemar expôs publicamente um suposto acordo para enterrar a CPI do Banco Master em troca da derrubada do veto da dosimetria. Ele negou, chamou Valdemar de mitômano, mas poucos dias depois o Senado fez justamente o que Valdemar havia previsto. A irritação não parece ser só com a acusação, mas com o constrangimento político de ver a narrativa ganhar aparência de confirmação”, escreveu o jurista na rede social X.

O Senado rejeitou na última quarta-feira (29) o nome do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez a indicação. Interlocutores do governo reforçaram que a gestão do presidente Lula não tem receio das investigações e denunciam que a oposição à administração federal, ao vetar a instalação de uma CPI, tenta travar as apurações sobre o Banco Master. Conforme destacaram governistas, houve articulação entre o presidente do Senado, Centrão e bolsonaristas no Congresso para abafar o caso Master.

Em 1º de março, Costa Neto apontou em entrevista à Band uma negociação no Congresso para que parlamentares derrubassem o veto de Lula ao PL da dosimetria e, em troca, a Casa barraria a instalação da CPI do Banco Master. “Eu tive uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com Rogério Marinho [líder do PL no Senado], eles querem votar dosimetria desde que não se faça a CPI do banco Master no Senado”, afirmou Costa Neto. “Quem? O Alcolumbre?”, questionou o jornalista. “O Alcolumbre é um deles”, disse o presidente do PL.

O presidente do Senado rebateu o político da extrema direita, em discurso no dia 18 de março. “Chama-se mitômano a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública [para] o ex-deputado federal e presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei com Valdemar Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria — manutenção ou derrubada — ou sobre a CPI do Banco Master”.

Caso Master

A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Master. Segundo a corporação, as irregularidades Para alcançar suas metas, o controlador do Banco Master teria recorrido a uma política intensa de captação de recursos, baseada na emissão de papéis bancários que ofereciam ganhos acima do padrão praticado no mercado.

Os valores obtidos seguiam para operações consideradas arriscadas, ativos com pouca liquidez e fundos ligados ao próprio grupo, o que favorecia a movimentação interna de recursos e mantinha o funcionamento da estrutura financeira.

Esse modelo também envolvia a oferta de CDBs com rendimento “significativamente superior à média de mercado”. Em seguida, os recursos eram direcionados a Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, mecanismo que, conforme o processo, criava uma imagem de solidez para as aplicações, mas ampliava o risco e dificultava a supervisão.

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro está preso e prepara uma delação premiada negociada com investigadores em Brasília (DF).

Apenas briguem! Alcolumbre está “puto da vida” porque Valdemar expôs publicamente um suposto acordo para enterrar a CPI do Banco Master em troca da derrubada do veto da dosimetria. Ele negou, chamou Valdemar de mitômano, mas poucos dias depois o Senado fez justamente o que… pic.twitter.com/VjCcJ2tDxK — João Figueiredo (@joaofig) May 4, 2026



