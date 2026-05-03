Cappelli defende afastamento imediato de Celina Leão do GDF

247 - O jornalista e presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Capelli, cobrou neste domingo (3) o afastamento imediato dos envolvidos na crise do BRB, em meio à expectativa de que a delação premiada do ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa, amplie seus desdobramentos políticos no Distrito Federal.

A colaboração de Paulo Henrique Costa começa a ganhar contornos mais definidos e pode atingir não apenas o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, mas também a atual governadora, Celina Leão.

GAME OVER. Eles envolveram o BRB em fraudes bilionárias e agora tentam dizer que não sabiam de nada. Quebraram o banco. Quebraram o GDF. Precisam ser afastados imediatamente. Só assim o BRB poderá ser salvo. Banco vive de credibilidade. Tudo que eles não têm. pic.twitter.com/GEsLR0ayOO May 3, 2026

Em sua publicação, Capelli afirmou que o caso envolve suspeitas de grande impacto financeiro e institucional. “Eles envolveram o BRB em fraudes bilionárias e agora tentam dizer que não sabiam de nada. Quebraram o banco. Quebraram o GDF. Precisam ser afastados imediatamente”, escreveu.

A delação do ex-presidente do BRB, segundo as informações fornecidas, não deve se limitar ao núcleo político ligado a Ibaneis Rocha. Celina Leão, hoje à frente do governo do Distrito Federal, também estaria na mira das revelações do ex-dirigente do banco, o que amplia o alcance político da crise.

Capelli também vinculou a recuperação do BRB à necessidade de recomposição de sua credibilidade pública. “Só assim o BRB poderá ser salvo. Banco vive de credibilidade. Tudo que eles não têm”, declarou.