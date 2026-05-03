Magno Malta diz que renuncia se agressão for comprovada

247 - O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou que renunciará ao mandato caso seja comprovada a acusação de agressão contra uma técnica de enfermagem durante sua internação no Hospital DF Star.

Por meio de nota e vídeos publicados nas redes sociais, o senador Malta disse que, "sentindo dores intensas, reagiu ao sofrimento físico e não à pessoa da técnica", acionando imediatamente o médico responsável pelo acompanhamento.

Nos registros, feitos após o suposto ocorrido, Malta aparece conversando com médicos e apresentando sua versão dos fatos. A gravação, no entanto, chama a atenção: por que o senador registrou em vídeo uma conversa com os médicos relando a sua versão do episódio? Malta teria antecipado que a técnica de enfermagem formalizaria a denúncia? Ou buscava apenas se resguardar diante da situação?

Na versão do senador, no entando, a técnica de enfermagem, ao fazer a denúncia classificada por ele como falsa, tem o "propósito de autoproteção frente ao erro técnico cometido".

"Em nenhum momento praticou qualquer ato de violência física contra a profissional, tampouco proferiu quaisquer palavras que não fossem meras exteriorizações de dor intensa", diz a nota do senador.

Ele diz que "a conduta narrada pela profissional não encontra suporte em qualquer elemento de prova, ao passo que o erro de procedimento por ela praticado está documentado pela própria evolução clínica".

O hospital DF Star afirmou que iniciou uma apuração administrativa e "vem dando todo o suporte à colaboradora que relatou ter sido vítima de agressão". "A unidade também reitera que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades envolvidas na investigação do episódio", disse.

Malta disse que também registrou boletim de ocorrência, no qual nega que tenha agredido a profissional e pede apuração do caso.

Malta relatou que foi surpreendido com o registro da ocorrência por parte da técnica de enfermagem e diz que "não houve qualquer conduta dolosa ou agressão deliberada, sendo eventual reação decorrente exclusivamente do estado de dor intensa no momento da intercorrência médica".

O senador ainda requer preservação imediata das imagens das câmeras de segurança do hospital, oitiva da equipe médica, realização de exame de corpo de delito em seu braço direito, perícia em eventual objeto envolvido no episódio, como óculos da técnica, além da "devida responsabilização por eventuais abusos".

A equipe de Malta afirmou que estuda pedir indenização por danos morais à técnica responsável e ao DF Star e oferecimento de notícia-crime pelo "delito de falsa comunicação de crime". Além disso, avalia representar a profissional no Coren-DF (Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal).

Paralelamente, o caso segue sob investigação. O hospital abriu uma apuração interna, enquanto a Polícia Civil do Distrito Federal conduz investigação para esclarecer o ocorrido.



