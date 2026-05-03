Coren repudia agressão de senador contra profissional da saúde

247 - O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) divulgou nota de repúdio após a denúncia de que o senador Magno Malta teria agredido uma técnica de enfermagem durante um procedimento realizado no Hospital Star DF.

No comunicado, o conselho afirma que “qualquer forma de violência contra profissionais de enfermagem é inadmissível” e destaca a necessidade de investigação do caso. A entidade também reforça que os trabalhadores da área exercem atividades essenciais e não devem ser submetidos a agressões no ambiente de trabalho.

Segundo o Coren-DF, o episódio exige apuração rigorosa e eventual responsabilização. “O Coren-DF cobra a apuração rigorosa dos fatos e a adoção das medidas cabíveis pelas autoridades competentes”, diz a nota oficial.

O conselho ressalta o papel central da categoria no sistema de saúde e condena qualquer tipo de violência, seja física, verbal ou psicológica.

“O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) vem a público manifestar seu repúdio a qualquer ato de violência contra profissionais de enfermagem, especialmente diante do episódio envolvendo uma técnica de enfermagem e o senador Magno Malta. A enfermagem é uma profissão essencial para o funcionamento do sistema de saúde, sendo seus profissionais responsáveis por cuidados diretos à população. Não é admissível que esses trabalhadores sejam submetidos a agressões físicas, verbais ou psicológicas no exercício de suas funções.”

O órgão também afirmou que seguirá acompanhando o caso. “O Coren-DF reforça a importância do respeito aos profissionais de enfermagem e informa que acompanhará o caso, cobrando das autoridades competentes a devida apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos”, enfatiza a entidade.