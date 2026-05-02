Óculos entortato e "imunda": o relato estarrecedor da técnica de enfermagem atacada por Magno Malta

247 - A técnica de radiologia que registrou boletim de ocorrência contra o senador Magno Malta (PL-ES) relatou à Polícia Civil do Distrito Federal ter sido agredida durante um exame no hospital DF Star, em Brasília. Segundo a funcionária, o parlamentar teria dado um tapa em seu rosto, entortado seus óculos e a chamado de “imunda” e “incompetente” após uma intercorrência durante a aplicação de contraste

O caso ocorreu na quinta-feira (30), quando Magno Malta realizava uma angiotomografia de tórax e coronariana. A profissional afirmou que conduziu o senador à sala de exames, fez a monitorização e iniciou o procedimento médico, incluindo a administração do contraste por acesso venoso.]

Segundo o relato registrado em boletim de ocorrência, o equipamento identificou uma oclusão durante a injeção do contraste e interrompeu automaticamente o exame. Ao verificar o braço do paciente, a técnica constatou que havia ocorrido extravasamento do líquido.A funcionária afirmou que tentou explicar ao senador que seria necessário fazer compressão no local afetado. Nesse momento, segundo o depoimento, Magno Malta teria reagido de forma agressiva, levantado do aparelho e atingido o rosto da profissional com um tapa quando ela se aproximou para prestar assistência.

O impacto, conforme o relato da técnica, teria entortado seus óculos. Ainda de acordo com o registro policial, o senador teria dirigido ofensas à profissional, chamando-a de “imunda” e “incompetente”.Após o episódio, a funcionária deixou a sala de exames e acionou outros integrantes da equipe médica, incluindo enfermeiros e um médico. Segundo o boletim, Magno Malta teria recusado atendimento posterior.A técnica afirmou ter sentido dor e apresentado vermelhidão no rosto depois da suposta agressão. Ela também declarou às autoridades sentir medo de encontrar novamente o parlamentar.

O hospital DF Star informou que abriu uma apuração administrativa para analisar o caso. A unidade declarou ainda que está prestando suporte à colaboradora e que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.Magno Malta, por sua vez, afirmou que houve falha técnica durante o procedimento. Em nota, o senador disse que alertou repetidamente que o exame estaria sendo conduzido de forma incorreta e que sentia dores fortes.“Diante da situação e da forma como foi tratado, o senador deixou sozinho a sala de exames (estava desacompanhado nesse momento). Ressalta-se que Magno Malta possui dificuldades de locomoção e poderia ter sofrido queda ou agravamento do quadro em razão da desorientação causada pelo episódio, o que evidencia a gravidade e a irresponsabilidade da condução adotada”, diz a nota.

Questionado sobre a acusação de agressão, o senador afirmou apenas se recordar da dor intensa provocada pelo extravasamento do contraste.No mesmo dia, Magno Malta foi hospitalizado após passar mal enquanto se deslocava para o Congresso Nacional. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar disse estar em recuperação.“Estou no hospital. Acabei de fazer uma tomografia e, graças a Deus, estou bem. Queria estar no plenário para me pronunciar, porque hoje é um dia muito importante. Mas estou bem. Vou voltar mais forte”, afirmou.