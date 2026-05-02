Magno Malta é acusado de agredir técnica durante exame em hospital do DF: "Imunda"

247 - Uma técnica de radiologia registrou boletim de ocorrência contra o senador Magno Malta (PL-ES) por agressão durante um exame realizado no hospital DF Star, em Brasília. Segundo informações publicadas pelo portal Metrópoles, o caso foi formalizado na Polícia Civil do Distrito Federal e está sob investigação.

De acordo com o relato da funcionária, o episódio ocorreu na quinta-feira (30), quando o parlamentar realizava uma angiotomografia de tórax e coronariana. A profissional afirmou que foi responsável por conduzir o paciente à sala de exames, realizar a monitorização e iniciar o procedimento, incluindo a aplicação de contraste por acesso venoso.

Segundo o depoimento, durante a injeção do contraste, o equipamento identificou uma oclusão e interrompeu automaticamente o exame. Ao verificar a situação, a técnica constatou o extravasamento do líquido no braço do paciente. Ao explicar que seria necessário realizar compressão no local afetado, a reação do senador teria sido agressiva.

A funcionária relatou ainda que, nesse momento, o parlamentar se levantou do aparelho e, quando ela se aproximou para prestar assistência, recebeu um tapa no rosto. O impacto teria sido suficiente para entortar os óculos da profissional. Ainda segundo o registro, o senador a teria chamado de “imunda” e “incompetente”.

Após a agressão, a técnica deixou imediatamente a sala e acionou outros membros da equipe médica, incluindo enfermeiros e um médico. Conforme o relato, o senador recusou atendimento posterior. A vítima afirmou ter sentido dor e apresentado vermelhidão no rosto, além de declarar medo de um novo encontro com o parlamentar.

Em nota, o hospital DF Star informou que abriu uma apuração administrativa e está prestando suporte à colaboradora. A unidade também declarou estar à disposição das autoridades para esclarecimentos sobre o caso.

Por sua vez, o senador Magno Malta afirmou que houve falha técnica no procedimento, mesmo após alertar repetidamente que o exame estaria sendo realizado de forma incorreta e causando fortes dores.

“Diante da situação e da forma como foi tratado, o senador deixou sozinho a sala de exames (estava desacompanhado nesse momento). Ressalta-se que Magno Malta possui dificuldades de locomoção e poderia ter sofrido queda ou agravamento do quadro em razão da desorientação causada pelo episódio, o que evidencia a gravidade e a irresponsabilidade da condução adotada”, diz a nota.

Questionado sobre a suposta agressão, o senador declarou apenas que se recorda da dor intensa provocada pelo extravasamento do contraste.

O parlamentar foi hospitalizado no mesmo dia após passar mal enquanto se deslocava para o Congresso Nacional. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou estar em recuperação. “Estou no hospital. Acabei de fazer uma tomografia e, graças a Deus, estou bem. Queria estar no plenário para me pronunciar, porque hoje é um dia muito importante. Mas estou bem. Vou voltar mais forte”, disse.