PM pega motorista de Magno Malta filmando a Papudinha

247 - Um veículo oficial do Senado Federal, utilizado pelo senador Magno Malta (PL-ES), foi abordado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após estacionar nas proximidades da Papudinha, unidade prisional onde está custodiado Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o registro policial, o motorista do parlamentar iniciou a gravação de imagens do entorno do presídio, o que motivou a intervenção dos agentes e a elaboração de um documento posteriormente encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), informa o Metrópoles.

Segundo o relato da PMDF, o episódio ocorreu em 17 de janeiro. Os policiais observaram que o veículo, um GM Equinox com placa oficial do Senado identificada pelo número 38, deixou o senador nas imediações da Papudinha e, logo após, o motorista passou a filmar a área externa da unidade de custódia. A ação foi imediatamente interrompida após a abordagem policial.

Os militares alertaram o motorista de que a captação de imagens poderia comprometer a segurança da Papudinha e de todo o complexo penitenciário da Papuda, além de colocar em risco a integridade física dos agentes que atuam no local. Após a advertência, as gravações foram cessadas, conforme consta no relatório enviado ao STF.

Ainda de acordo com a PMDF, há uma orientação expressa da Vara de Execuções Penais (VEP) que proíbe a captação de imagens no entorno de unidades prisionais. A restrição permanece válida mesmo nos casos em que a custódia do detento é de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal (STF), como ocorre no caso de Jair Bolsonaro.

O documento policial teve impacto direto sobre a tentativa de visita do senador ao ex-presidente. Com base nas informações encaminhadas ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos relacionados à tentativa de golpe, decidiu negar a autorização para que Magno Malta visitasse Bolsonaro na Papudinha.

Conforme o relato dos agentes, o senador foi informado, ao chegar ao local, de que apenas familiares previamente autorizados podem realizar visitas regulares. Outras visitas, inclusive de autoridades, dependem de cadastro prévio e autorização judicial específica. Ainda assim, segundo a PMDF, o parlamentar questionou a restrição.

Após a negativa, Magno Malta teria solicitado permissão para realizar uma oração no 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM), pedido que também foi recusado. O impasse, segundo os policiais, se estendeu por aproximadamente 30 minutos antes do encerramento da ocorrência.